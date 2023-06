Nana Majos zaistniała w show-biznesie dzięki udziałowi w programie "Hotel Paradise". Uczestniczka niemal od samego początku była w parze z Łukaszem. U jego boku dotrwała aż do samego finału. Po powrocie do Polski Majos i Hryniewicki uznali, że chcą rozwijać swoją znajomość. Ich związek trwał prawie dwa lata i zakończył się w niezbyt przyjemnych okolicznościach. Obecnie Nanę i Łukasza możemy oglądać w specjalnej edycji show "Hotel Paradise All Stars". Byli partnerzy starają się siebie unikać, a ich wszelkie interakcje nie należą do najmilszych. Odcinki najnowszego sezonu randkowego show były kręcone wczesną wiosną, a więc uczestnicy zdążyli wrócić już do Polski. Wiele wskazuje na to, że Natalia randkuje z popularnym influencerem...

REKLAMA

Zobacz wideo Klaudia El Dursi o "Love Island", "Love never lies" i Mai Bohosiewicz

"Hotel Paradise". Nana spotyka się z Medusą?

Nana w ostatnim czasie często pojawiała się na filmikach Medusy. Influencer karierę zaczynał na YouTube, gdzie jego konto cieszyło się ogromną popularnością i zdobyło ponad milion subskrypcji. Obecnie Adrian Salamon częściej nagrywa treści na Twitcha. Do ostatnich projektów zaprosił właśnie uczestniczkę "Hotelu Paradise". Para zaliczyła nawet pocałunek na wizji, Medusa poprosił bowiem Nanę o buziaka w policzek. Kiedy gwiazda show zbliżała się do influencera, ten obrócił się tak, by ich usta się spotkały.

Nana i Medusa Twitch, @Meduska

Majos zaliczyła również małą wpadkę podczas nagrań, kiedy to założyła bluzkę z ryzykownym wiązaniem. W pewnym momencie wypadła jej prawa pierś, co natychmiast zauważył Adrian. Rzekomy chłopak celebrytki szybko zareagował i sytuacja została uratowana. Ci, którzy śledzą filmiki Medusy na bieżąco wiedzą, że nagła zażyłość Nany i Adriana wcale nie musi oznaczać ich związku. Influencer często zaprasza do udziału w swoich filmach popularne celebrytki i czyni dwuznaczne aluzje w ich stronę.

"Hotel Paradise". Julia była w szoku, kiedy zobaczyła nowego uczestnika

"Hotel Paradise". Nana zejdzie się z Łukaszem? To jedna z teorii widzów

Nana Majos jest jedną z gwiazd obecnie emitowanego sezonu "Hotelu Paradise. All Stars". Niestety, w programie spotkała swojego byłego, z którym nie rozstała się w przyjemnej atmosferze. Widzowie śledzą narastający konflikt pomiędzy byłymi partnerami. Jedni obstawiają, że w pewnym momencie Nana i Łukasz wybuchną i rozkręcą spektakularną awanturę. Drudzy z kolei liczą na ponowne zejście się pary. Losy tej ognistej relacji poznamy zapewne w nadchodzących odcinkach randkowego show.