1 czerwca na antenie TVN został wyemitowany specjalny odcinek "Milionerów". W fotelach naprzeciw Huberta Urbańskiego zasiedli Karolina Gorczyca, Jarosław Bieniuk i Justyna Steczkowska w towarzystwie dzieci. O dużym sukcesie może mówić zwłaszcza Bieniuk, który wraz z synem Szymonem zdobył dla fundacji TVN 125 tysięcy złotych. Doskonale szło także Justynie Steczkowskiej i Leonowi Myszkowskiemu. Niestety, gra obnażyła ich braki w wiedzy historycznej.

"Milionerzy". Prawnuk którego wojskowego dyktatora jest pretendentem do tronu Francji jako król Ludwik XX?

A. Augusto Pinocheta

B. Fidela Castro

C. Ferdinanda Marcosa

D. Francisco Franco

Piosenkarka i jej syn długo głowili się nad prawidłową odpowiedzią. Zastanawiali się, który przywódca mógł mieć francuskie korzenie. Steczkowska obstawiała, że to właśnie Franco, hiszpański dyktator, pochodził z kraju słynącego z doskonałej kuchni i win. "Francisco Franco, no brzmi trochę po francusku". Z błędu natychmiast wyprowadził ją syn. Myszkowski sam jednak lawirował pomiędzy odpowiedziami. W pewnym momencie francuskie obywatelstwo przypiął chilijskiemu wodzowi, Augusto Pinochetowi. Po bezowocnych dyskusjach Justyna i Leon zdecydowali się na skorzystanie z koła ratunkowego i odrzucenia dwóch odpowiedzi. Na pulpicie pozostały warianty B i D, co było sporym zaskoczeniem dla syna gwiazdy. Myszkowski nie spodziewał się po Castro lub Franco francuskich korzeni, jednak intuicja podpowiadała mu, że więcej wspólnego z europejską stolicą mody mógł mieć Hiszpan. Nie mylił się, bowiem to właśnie prawnuk Franco jest pretendentem do francuskiego tronu.

"Milionerzy". Która to cała nuta? Gorczyca z córką zaliczyły wpadkę

