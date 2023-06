Z okazji Dnia Dziecka 646. odcinek "Milionerów" wyglądał inaczej niż pozostałe. Do studia zostały zaproszone gwiazdy w towarzystwie swoich dzieci. Na pierwszy ogień poszła Karolina Gorczyca z córką Marysią. Dziewczyny pomocy publiczności potrzebowały już przy drugim pytaniu, bowiem nie znały odpowiedzi na zagadnienie związane ze światem "Harry'ego Pottera". To jednak trzeci etap rozgrywki okazał się dla aktorki i jej córki najtrudniejszy.

"Milionerzy". Która to cała nuta?

A. pełna główka z laską

B. pełna główka bez laski

C. pusta główka z laską

D. pusta główka bez laski

Po usłyszeniu pytania córka Karoliny Gorczycy wydawała się być pewna odpowiedzi. Przyznała, że gra na pianinie, stąd jej wiedza na temat nut. Po krótkiej rozmowie z córką aktorka zdecydowała się na zaznaczenie wariantu B. Zanim Hubert Urbański przeczytał odpowiedź, zapytał o wskazówkę obecną na widowni Justynę Steczkowską. Piosenkarka nie miała dla Marysi dobrych wiadomości. Według jej wiedzy, prawidłowa odpowiedź kryła się pod literą D.

"Milionerzy". Która to cała nuta? Znamy prawidłową odpowiedź

Niestety, popularna piosenkarka miała rację. Cała nuta ma bowiem pustą główkę i nie posiada laski. Karolina Gorczyca i jej córka odeszły ze studia z wygraną w kwocie tysiąca złotych. Pieniądze te zasilą budżet fundacji TVN "Nie jesteś sam". Następnie do gry weszli Jarosław Bieniuk z synem Szymonem. Panom poszło już zdecydowanie lepiej i doszli aż do pytania za ćwierć miliona.

