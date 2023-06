Nie da się ukryć, że najnowszy sezon "Love Island" należał do jednych z bardziej emocjonujących. Działo się naprawdę dużo, a na brak niespodziewanych zwrotów akcji nie mogliśmy narzekać. Wręcz przeciwnie, dramatów było pod dostatkiem. Do finału zakwalifikowały się cztery pary. Pierwsze miejsce zajęła Agata z Hubertem. Choć finał siódmej edycji "Love Island" już dawno za nami, to uczestnicy nie dają o sobie zapomnieć. Julia była jedną z barwniejszych postaci. Na Wyspie Miłości była od samego początku. Niestety, nie odnalazła tam szczęścia i niespodziewanie zdecydowała się opuścić willę. Jak dalej potoczyły się jej losy? Chyba już nie jest singielką.

"Love Island". Serce Julii jest już zajęte? Ten wpis nie pozostawia wątpliwości

Julia na Wyspie Miłości wdała się w kilka relacji. Niestety żadna z nich nie zakończyła się oczekiwanym sukcesem. Dlatego uczestniczka zdecydowała się wrócić do domu. Po powrocie do Polski w sieci pełno było spekulacji, że Julia związała się z Dawidem. Ta jednak skutecznie zaprzeczyła tym doniesieniom. Wyznała, że łączy ich tylko przyjaźń. Teraz była uczestniczka, wybrała się na wakacje do słonecznej Turcji. Na urlopie towarzyszy jej tajemniczy mężczyzna. Czyżby miłość wisiała w powietrzu?

"Love Island". Marta i Kamil nie afiszują się z miłością. Fani węszą rozstanie

Julia aktywnie działa w mediach społecznościowych, zwłaszcza na Instagramie. Ostatnio chętnie dzieli się relacjami z wakacji. Nie jest tam sama, towarzyszy jej tajemniczy blondyn. Ten fakt niemalże natychmiast zaintrygował fanów, którzy zaczęli tworzyć różnorodne spekulacje.

'Love Island'. Julia Instagram/@iamjuliadylewska

W związku z tym Julia postanowiła rozwiać wszelkie wątpliwości i wyjaśniła im, że mężczyzna, z którym spędza urlop, jest jej najlepszym przyjacielem. "Mam zawaloną skrzynkę. Paweł to mój najlepszy przyjaciel i mamy taki kontakt od kiedy się poznaliśmy" - wyjaśniła. Na tym jednak nie poprzestała. Julia pozostawiła zaskoczyć fanów. Na sam koniec rzuciła bardzo tajemnicze zdanie. Być może znalazła już tego jedynego, ale na razie nie zdecydowała się go ujawnić. "A moje serducho jest zajęte od dawna" - skwitowała.

"Love Island". Co słychać u pozostałych uczestników? Fani węszą rozstanie u Marty i Kamila

Marta i Kamil z siódmej edycji "Love Island" odpadli tuż przed wielkim finałem. Oboje zadeklarowali, że zamierzają kontynuować relację. Jednak zaraz po powrocie do Polski nie publikowali żadnych wspólnych fotografii. W związku z tym internauci zaczęli podejrzewać huczne rozstanie. Nic bardziej mylnego. Zakochani postanowili uspokoić zaniepokojonych fanów i ucięli wszelkie spekulacje o rozpadzie relacji. Marta opublikowała romantyczne ujęcie ze wspólnego spaceru. Wszystko wskazuje na to, że para dalej jest razem. Po prostu zdecydowali się nie afiszować z uczuciem w sieci.