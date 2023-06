Kamila Boś dała się poznać jako uczestniczka ósmej edycji popularnego show TVP "Rolnik szuka żony". Choć nie odnalazła miłości w programie, to odkryła sposób na zaistnienie w polskim show-biznesie. Rolniczka umie wykorzystać swoje pięć minut i budzić zainteresowanie. Pojawiła się już m.in. w takich programach jak "Pytanie na śniadanie", "Jaka to melodia?" i "Familiada". Nierzadko prezentuje również nowe stylizacje na Instagramie, gdzie obserwuje ją blisko 170 tys. fanów. W ostatnim czasie pochwaliła się mięśniami brzucha.

Kamila Boś z "Rolnik szuka żony" pokazała sześciopak

"Coraz lepiej. Wszystko, co robimy dla siebie, nawet małymi kroczkami, ma pozytywne efekty. Cierpliwości. Liczą się chęci" - napisała Boś w relacji, w której zaprezentowała sześciopak na brzuchu. Nie ulega wątpliwości, że uczestniczka "Rolnika" dba o formę. Już wcześniej komunikowała obserwatorom, że stawia na zdrową żywność i aktywność fizyczną. Opłaca się, bowiem dziś zachwyca wigorem i sylwetką.

Kamila Boś fot. Instagram @kamila.bos

Jak Kamila Boś z "Rolnik szuka żony" dba o formę?

Jak Kamila dba o figurę? Ostatnio postanowiła odpowiedzieć na to pytanie i uchylić widzom rąbka tajemnicy. Jak się okazało, zwraca uwagę przede wszystkim na jakość produktów, które je. Niezdrowe posiłki zamienia na te mniej kaloryczne. "Pytacie o moją dietę. Ja nie jestem na żadnej diecie. Ja po prostu mam zdrowe zamienniki, np. chleb biały zamieniłam na żytni, śmietanę na jogurt naturalny, mąkę pszenną na owsianą lub kukurydzianą" - mówiła. Mimo tego Boś nie należy do osób, które są przesadnie restrykcyjnie w temacie tego, co ląduje na ich talerzu. "W domu może faktycznie ograniczam się i nie robię sobie dań z białym makaronem, ale jeśli gdzieś jadę na obiad i tam jest pomidorówka na śmietanie z białym makaronem, to jem. Nie rzucam hasłem "jestem na diecie", tylko jem. Ze słodyczy też nie rezygnuję, ale robię cardio, trening. Samo nic się nie zrobi" - przyznała rolniczka. Oprócz diety i ćwiczeń Boś korzysta także z odpowiednio dobranej suplementacji, która pozwala jej utrzymać szczupłą sylwetkę, jak i odpowiednią masę ciała. Jakiś czas temu zdradziła także, ile waży.