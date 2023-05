Katarzyna i Jędrek Gąsienicowie wystąpili w programie "Gogglebox. Przed telewizorem". Para szybko zdobyła sympatię widzów. Jakiś czas temu zostali także zaproszeni do udziału w show "Azja Express". Choć Kasia i Jędrek nie dotarli do finału, fani docenili ich styl bycia. Uwielbiają obserwować ich życie prywatne. Niedawno małżeństwo z Podhala postanowiło pochwalić się wyjątkowymi zdjęciami.

REKLAMA

Zobacz wideo Izabela Janachowska i jej mąż świętują siódmą rocznicę ślubu

Kasia i Jędrek świętowali dziewiątą rocznicę małżeństwa

Udział w znanych programach sprawił, że Gąsienicowie stali się rozpoznawalni. W mediach społecznościowych zdobyli spore grono fanów. Poczynania Kasi za pośrednictwem Instagrama obserwuje prawie 140 tysięcy osób, a Jędrka - 70 tysięcy. Jak się okazało, para niedawno świętowała dziewiątą rocznicę ślubu. Z tej okazji pochwalili się zdjęciami z wesela. Kasia i Jędrek powiedzieli sobie sakramentalne "tak" w rodzinnym Zakopanem. Na sukience celebrytki nie mogło zabraknąć góralskiego wzoru.

Gąsienicowie nie byliby sobą, gdyby nie dodali żartobliwego opisu. "Dziewiąta rocznica ślubu, czyli co najmniej cztery więcej, niż zakładaliśmy na starcie" - napisali. Fani nie kryli zachwytu. Zostawili po sobie mnóstwo miłych komentarzy. Nie obyło się bez licznych gratulacji. "Wszystkiego najlepszego na najbliższe lata. Jesteście świetni, nie zmieniajcie się", "Wszystkiego, co najlepsze, po prostu pasujecie do siebie jak ulał" - pisali pod postem. Kasia i Jędrek postanowili spędzić ten dzień w wyjątkowy sposób. Małżeństwo Gąsieniców wybrało się na wycieczkę do Hali Gąsienicowej! Opublikowali relację z górskimi widokami.

Postawiła na odważną ślubną stylizację. Oberwała w sieci. "Niezbyt elegancko"

Kasia i Jędrek Gąsienicowie opowiedzieli o sekretach swojego małżeństwa

Kasia i Jędrek Gąsienicowie jakiś czas temu zdradzili, jaki jest ich sposób na idealne małżeństwo. Byli uczestnicy "Azji Express" nie ukrywali, że pożycie intymne jest bardzo ważne w ich relacji. "Dobrze się ze sobą bawimy. Mamy poczucie humoru i dystans do wielu rzeczy. Nie ukrywamy, że seks jest w naszym związku również bardzo ważny" - wyznali w wywiadzie z "Super Expressem". Para z Podhala nie ukrywa, że czuje się bardzo komfortowo, odpowiadając na takie pytania. Tuż po tym, jak pożegnali się z show stacji TVN, bez wahania wyznali, czy w trakcie programu mieli czas na zbliżenia intymne. "Byliśmy tak zmęczeni, że nie było czasu, żeby pomyśleć o tych sprawach. Warunki lokalowe też nie były sprzyjające. Odbiliśmy sobie po programie i do tej pory odbijamy" - stwierdzili. ZOBACZ TEŻ: "Rolnik szuka żony". Bardowscy uczcili siódmą rocznicę ślubu. W tym samym miejscu, w którym się zaręczyli