Julia von Stein zyskała popularność dzięki udziałowi w "Królowych życia" stacji TTV. Po zakończeniu emisji programu trafiła do "Diabelnie boskich", gdzie kontynuuje telewizyjną karierę. Julia poza programem jest zajętą bizneswoman. Od kilku lat pomaga w prowadzeniu rodzinnego przedsiębiorstwa pogrzebowego. W mediach społecznościowych funkcjonuje jako projektanta trumien, ale maluje także zmarłych do pochówku. Na Instagramie obserwuje ją ponad 98 tysięcy internautów, którzy śledzą jej codzienne życie, które wręcz ocieka luksusem. Julia przelotem pokazała wnętrze swojego apartamentu w Warszawie.

REKLAMA

Zobacz wideo "Diabelnie boskie". Julia Von Stein pokazuje apartament w Warszawie

"Diabelnie boskie". Julia pokazała apartament w Warszawie. Ale widok!

Julia von Stein z programu "Diabelnie boskie" jest w nieustannej podróży między Warszawą a Tarnowem. W stolicy na co dzień mieszka, a do rodzinnego miasta dojeżdża do pracy. Lokum ma wyjątkowo luksusowe, bo to jeden z wieżowców w samym centrum Warszawy. Jak sama podkreśla, budynek jest jej "namiastką Manhattanu". "Nigdzie nie znajdę tak pięknego apartamentu z widokiem na miasto" - stwierdziła. Na najnowszych InstaStories pokazała kilka ujęć z wnętrza mieszkania.

"Królowe życia". Julia Von Stein była świadkiem kradzieży. Pomogła złapać złodzieja

Celebrytka właśnie przygotowała się na dwudniowy wyjazd do Krakowa i jak sama podkreśliła, nie umie się pakować. W krótką podróż zabiera dwie wielkie walizki i torbę. W tle możemy podejrzeć widok, jaki ma z apartamentu i nie da się ukryć, że robi wrażenie. Julia ma panoramę na całe miasto. Wyobraźcie sobie, jak to wygląda wieczorem!

'Diabelnie boskie'. Julia Von Stein pokazała apartament fot. screen instagram.com/julia_von_stein

Jak wygląda apartament "królowej trumien"? Julia postawiła na jasne meble i złote dodatki. W holu i salonie znajduje się dużo luster, które dodatkowo powiększają przestrzeń. Przy przeszklonej ścianie znalazło się też miejsce na malutki barek ze złotymi krzesłami. Zobaczcie, jak wygląda apartament Julii w nagraniu na górze strony.

Julia jest także miłośniczką dobrych samochodów. "Gdy jestem w Warszawie, mam Mercedesa klasy C 43 AMG. Dla mnie to fantastyczny samochód, bo dostarcza emocje z jazdy sportowej, ale też to samochód z napędem na cztery koła. Na co dzień nie ma lepszego samochodu" - wyznała w rozmowie z serwisem Plejada. Równie luksusowa jest jej garderoba, gdzie ma kolekcję markowych ubrań wartych fortunę. "Mogłabym kupić piękny, sportowy samochód" - stwierdziła.

Julia dostała samochód od taty, ale nie była zadowolona. Wolałaby jednak coś innego

Ostatnio Julia pochwaliła się luksusowym autem, które dostała w prezencie od ojca. Jak sama wyznała w programie, jej tata nie jest zbyt wylewny i w ten sposób okazuje jej troskę. "Dla mojego taty łatwiej jest pójść do salonu, kupić samochód i wręczyć mi go. To znaczy to samo, jakby normalny rodzic powiedział mi: "Julia, córeczko, jestem z ciebie dumny"" - wyznała przed kamerą. Podkreśliła w programie, że wolałaby więcej bliskości od ojca niż tak drogie prezenty. "Gdybym miała wybrać, czy tata ma mi kupić tego mercedesa, czy powiedzieć mi, że mnie kocha, wybrałabym, że mnie kocha, ponieważ te słowa nigdy w życiu nie padły z jego ust" - powiedziała celebrytka.