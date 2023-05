Nie da się ukryć, że siódma edycja "Love Island" należała do bardzo burzliwych. W tym sezonie działo się naprawdę dużo. Zarówno widzowie, jak i uczestnicy nie mogli narzekać na nudę. Do wielkiego finału zakwalifikowały się cztery pary. Zwyciężyła Agata z Hubertem. Tuż przed rozstrzygnięciem z Wyspą Miłości musieli pożegnać się Kamil i Marta. Co dziś u nich słychać? Czy kontynuują relację? Nowo dodane zdjęcie wszystko wyjaśnia i rozwiewa wszelkie wątpliwości.

Kamil był uczestnikiem "Love Island" od samego początku. Szybko odnalazł tam grupkę kolegów. Zaprzyjaźnił się m.in. z Adamem i Mateuszem. W problemach sercowych sprawy prezentowały się nieco inaczej. W trakcie trwania programu mężczyzna wszedł w relację z wieloma kobietami. Niestety, każda z nich kończyła się fiaskiem. Sytuacja diametralnie się odmieniła, gdy do willi wkroczyła Marta.

Po opuszczeniu programu para deklarowała, że jest razem i zamierza kontynuować związek. Jak jest teraz? W przeciwieństwie do pozostałych uczestników Marta i Kamil niechętnie dzielą się życiem prywatnym w sieci. Co więcej, rzadko publikują wspólne ujęcia. Z tego powodu internauci zaczęli węszyć szybkie rozstanie. Para postanowiła ich uspokoić i uciąć wszelkie spekulacje o rozpadzie relacji.

'Love Island'. Marta i Kamil Instagram/@marta.kowalska

Marta zamieściła na Instagramie wspólną fotografię. Na zdjęciu możemy zobaczyć ją w towarzystwie Kamila, którego czule całuje w policzek podczas spaceru. Wszystko wskazuje na to, że w tym przypadku miłość kwitnie w najlepsze. Uczestnicy po prostu najwidoczniej są konsekwentni i trzymają się tego, by nie afiszować się ze swoim uczuciem w sieci.

"Love Island". Co słychać u pozostałych uczestników? Marta i Adam się rozstali

Adam z siódmej edycji "Love Island" nie cieszył się sympatią widzów. Ci wzięli go za bawidamka. Mężczyzna stworzył kilka relacji, aż w końcu na Wyspie Miłości pojawiła się Marta, która zawładnęła jego sercem. Para weszła w związek. Ostatecznie znaleźli się w finale, gdzie uplasowali się na trzecim miejscu. Mimo to widzowie nie dawali im szans na przetrwanie. Po powrocie do Polski para dalej była w związku. Niestety szczęście jest ulotne i ta relacja nie przetrwała próby czasu. O rozstaniu poinformowała Marta, która przekazała, że Adam nie odwzajemniał jej uczuć i nie było sensu kontynuować relacji. Zobacz też: "Love Island". Adam nie wytrzymał. W środku nocy wypalił: Tryskasz jadem. Szkoda mi twoich dzieci.