Agnieszka Łyczakowska i Wojtek Janik to jedna z niewielu par, dla których udział w programie "Ślub od pierwszego wejrzenia" zakończył się założeniem rodziny. Uczestnicy czwartej edycji show wciąż pielęgnują uczucie. Choć od ich ślubu minęły już prawie cztery lata, postanowili odnowić przysięgę. Agnieszka i Wojtek wezmą tym razem ślub kościelny i wyprawią wesele na swoich zasadach. Uczestniczka relacjonuje proces przygotowania do uroczystości na Instagramie. Wiemy, gdzie spędziła wieczór panieński. Ostatnio zaszalała u fryzjera i mocno przedłużyła sobie włosy. Pokazała również, jakie dodatki ma przygotowane na wesele.

Zobacz wideo "Ślub od pierwszego wejrzenia". Magdalena Chorzewska odpowiada na pytania o program

"Ślub od pierwszego wejrzenia". Agnieszka szykuje się do ślubu. Ma już fryzurę

"Jeju, to już za chwilę, poziom podekscytowania rośnie..." - napisała Łyczakowska na Instagramie. Do tej pory była uczestniczka matrymonialnego hitu TVN nosiła fryzurę do ramion, ale na najnowszym zdjęciu widzimy, że jej włosy sięgają prawie do pasa. Agnieszka pokazała również, jakie dodatki przygotowała na uroczystość. Zaprezentowała fragment karty z menu. Widzimy, że są utrzymane w ciemnej kolorystyce, która przełamana jest pozłacanymi elementami. Zdjęcie zobaczycie w naszej galerii u góry strony.

Agnieszka ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" pokazała także suknię ślubną

Uczestniczka niedawno zasugerowała także, jak będzie wyglądać jej suknia ślubną. "Moja, uszyta, wyczekana" - czytaliśmy pod zdjęciem z białą kreacją. Suknia przykuwa wzrok już z daleka, a jej bajkowy fason przywodzi na myśl księżniczki Disneya. Choć bohaterka "Ślubu" nie napisała wprost, że to ten krój założy na swój drugi ślub, możemy się domyślać, w jakim stylu będzie jej kreacja.

Kiedy nowy sezon "Ślubu od pierwszego wejrzenia"?

Od 2021 roku "Ślub od pierwszego wejrzenia" emitowany był zarówno w jesiennej, jak i wiosennej ramówce TVN-u. Po ósmej edycji zapanowała cisza. Fani spekulowali, że produkcja została ściągnięta z anteny na dobre. W połowie kwietnia dyrektorka kanału TVN Lidia Kazen przekazała w rozmowie z Wirtualnymi Mediami, że nowych odcinków możemy spodziewać się już podczas jesieni. "To jest bardzo angażujący format, który wymaga stosownego podejścia i namysłu, bo dotykamy istotnego dla ludzi tematu" - przekonywała. Czekacie na nowe odcinki "Ślubu"?