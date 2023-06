"Gogglebox. Przed telewizorem" to jeden z najpopularniejszych formatów stacji TTV, gdzie uczestnicy komentują popularne programy telewizyjne. Pierwszy odcinek wyemitowano 6 września 2014 roku. Wiosną wystartował już 18. sezon show i szybko zaczął bić rekordy. Jak donoszą Wirtualne Media, stacja TTV w czasie emisji programu zajmuje aż szóste miejsce w rynku telewizyjnym wśród wszystkich widzów. Bohaterowie "Gogglebox" zyskali dzięki temu ogromną rozpoznawalność, którą wykorzystują, działając w sieci. Niektórzy z nich tak bardzo się zmienili, że dziś trudno ich poznać. Zobaczcie najbardziej spektakularne metamorfozy z programu.

Agnieszka Kotońska jest w programie od 2014 roku. W dniu premiery ważyła ponad sto kilogramów

Jedną z najbardziej spektakularnych metamorfoz w programie "Gogglebox. Przed telewizorem" przeszła Agnieszka Kotońska. Z reality show związana jest od pierwszego odcinka, który wyemitowano w 2014 roku. W "Gogglebox" występuje z mężem i synem. Dzięki udziałowi w show zyskała ogromną popularność w sieci. Aktualnie jej konto na Instagramie ma już ponad 335 tysięcy obserwujących. Kiedy debiutowała na antenie stacji TTV, ważyła 104 kilogramy. W pewnym momencie stwierdziła, że chce całkowicie odmienić swoje życie, więc przeszła na zdrową dietę i przez pięć dni w tygodniu trenowała na siłowni. Jak sama podkreśliła, nie korzystała z niczyjej pomocy. "Sama podjęłam walkę, bez żadnego trenera, bez pomocy, zaczęłam metamorfozę! Codziennie odpalałam YouTube i krok po kroku walczyłam! Wierzyłam sama w siebie i udało się! Trzeba tylko chcieć i wierzyć, że się uda! Walcz! Fruń po swoje!" - napisała ostatnio na InstaStories. Celebrytka chętnie pokazuje w sieci swoje stare zdjęcia i jest dumna z przemiany, jaką przeszła przez lata. Dzięki ciężkiej pracy udało się jej schudnąć aż 30 kilogramów.

Od razu wstawiam fotkę dla przypomnienia. Po lewej stronie Aga, która pięć lat temu miała swój styl - kolorowy ptak z "Gogglebox", kobieta, która kocha i będzie kochać falbanki, kolorowe opaski na głowę i mocny makijaż i choć miała 30 kg nadwagi i blond włosy rozjaśnione do granic możliwości, to wy ją taką pokochaliście i kochacie. Nie wspomnę o poczuciu humoru i mega dobrej energii - napisała na Instagramie.

Agnieszka Kotońska fot. screen TTV; instagram.com/agnieszkakotonska

Dominik Abus po poradę udał się do Burneiki. Ważył 123 kilogramy

Dominik Abus dołączył do ekipy "Gogglebox. Przed telewizorem" w trzeci sezonie. W programie rozbawia widzów do łez ze swoim kumplem Krzysztofem Radzikowskim. Panowie działają też preżnie na YouTubie, gdzie wraz z Konradem Karwatem założyli kanał "Strong Ekipa". Abus zdecydował się na zmiany w swoim życiu, gdy jego waga wskazała 123 kilogramy. Uczestnik show skontaktował się z kulturystą Robertem Burneiką znanym jako Hardkorowy Koksu, aby pomógł mu w rozpisaniu diety. Burneika latami pracował nad atletyczną sylwetką i posiada sporą wiedzę w tym zakresie. Nie obyło się też bez intensywnych treningów. Niedawno Abus pochwalił się zdjęciami "przed" i "po" i efekty są spektakularne. W sumie zrzucił aż 16 kilogramów i znaczącą poprawił wygląd sylwetki. Bohaterowi "Gogglebox" z pewnością pomogło także rzucenie szkodliwego nałogu. Wraz z wprowadzeniem nowego jadłospisu postanowił zrezygnować z palenia papierosów.

To jednak rozpiska od Burneiki działa.... - skomentował jeden z fanów.

Dominik Abus fot. instagram.com/dominik_abus

Mateusz "Big Boy" Borkowski jest bez cienia wątpliwości królem metamorfoz w programie "Gogglebox. Przed telewizorem". W ciągu kilku lat schudł aż 170 kilogramów! Bohater show stacji TTV najpierw zdecydował się na operacyjne zmniejszenie żołądka, a potem całkowicie zmienił jadłospis i zaczął ćwiczyć. "Nie lubię słowa walka, bardziej wolę zmiana trybu życia. To nie jest etap, każdy następny krok zależy od ciebie. To zmiana trybu życia, która skończy się z twoją śmiercią. Do końca twoich dni musisz to mieć z tyłu głowy, to zabawa do końca życia. Jeśli chodzi o wygląd, jestem standardowym, szczupłym gościem. Mam bardzo dobrą formę. Dla mnie 30 kilometrów spaceru to nie jest problem. Mam niesamowitą kondycję"- powiedział w rozmowie z Plotkiem.

Mateusz 'Big Boy' Borkowski Instagram/ @big_borkowski_boy

Kiedy Mateusz Borkowski zaczął wieść aktywne życie, odkrył nową pasję - jazdę na rowerze. Na Instagramie można znaleźć bardzo dużo zdjęć "Big Boya" właśnie z tym środkiem lokomocji. "Rower lover" - jak sam siebie nazywa. W mediach społecznościowych chętnie dzieli się też swoją historią i nawołuje do zmiany innych, którzy jeszcze nie zdecydowali się na ten krok. "Jeśli nadal myślisz, że się nie da, że nie warto lub, co najgorsze, po co, to na jednym zdjęciu masz odpowiedzi na wszystkie twoje wątpliwości. Spoczywaj w pokoju smutny, spocony, lekko pijany wieprzku. Jedyna zaleta z ciebie teraz to wielka wyżerka, którą mają robaki od sześciu lat zamieszkujące dół, w którym sobie leżysz" - napisał na Instagramie.

Mateusz Borkowski KAPiF.pl / KAPiF.pl

Sylwia Bomba także zyskała popularność dzięki udziałowi w programie "Gogglebox. Przed telewizorem". Celebrytka przyznała, że załamała się, gdy zobaczyła siebie w telewizji. "Zawsze byłam grubej kości i byłam tego świadoma, że nie jestem szczupła, natomiast miałam o sobie lepsze wyobrażenie, niż widziałam siebie w telewizji. Załamałam się, dwie noce płakałam z rzędu, bo to nie była osoba, którą widziałam w lustrze" - wyznała w rozmowie z Plejadą. W przypadku Bomby nie chodziło tylko o a aspekt wizualny. Celebrytka zaczynała też mieć problemy z prostymi czynnościami fizycznymi jak np. wchodzenie po schodach i to zmusiło ją do zmian.

Sylwia Bomba https://www.instagram.com/sylwiabomba/ (screen InstaStories)

Sylwia Bomba od momentu debiutu w "Gogglebox. Przed telewizorem" schudła aż 30 kilogramów. Celebrytka przyznaje, że w głównej mierze na początku zawdzięczała to diecie. W rozmowie z Party.pl zdradziła, że po urodzeniu córki trudno jej było utrzymać dyscyplinę i połączyć regularne treningi z pracą, ale wróciła do dobrych nawyków. "Ja zawsze się odchudzałam dietą, bo dieta to jest 70 proc. sukcesu, ale teraz dołożyłam ćwiczenia, bo ich mi naprawdę brakowało" - podkreśliła. Bomba chętnie dzieli się z fanami efektami swojej przemiany i pokazuje na Instagramie zdjęcia "przed" i "po".