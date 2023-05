Nie da się ukryć, że programy matrymonialne cieszą się sporym zainteresowaniem nie tylko wśród widzów, ale i uczestników. Telewizja Polska ma na swoim koncie dwie kultowe produkcje "Rolnik szuka żony" i "Sanatorium miłości". W pierwszej z nich zadebiutowała Elżbieta Czabator, która kilka lat temu wystąpiła w ósmej edycji programu. Z kolei w drugim programie mieliśmy okazję poznać Piotra Huberta, który później prezentował swój wokal w "The Voice Senior". Czyżby ta dwójka miała się ku sobie? Wiele na to wskazuje.

REKLAMA

Zobacz wideo "Rolnik szuka żony". Marta Paszkin mówi o ojcu Stefanii. Ma z nim rozwód kościelny?

Elżbieta z "Rolnik szuka żony" i Piotr z "Sanatorium miłości" zachwycili internautów. "Pasujecie do siebie"

Choć od edycji "Rolnika szuka żony" z udziałem Elżbiety minęło już trochę czasu, to fani dalej śledzą jej losy za pośrednictwem mediów społecznościowych. Kobieta aktywnie dzieła na Instagramie i chętnie dzieli się chwilami z życia prywatnego. Ostatnio na jej profilu pojawiła się relacja z imprezy, którą zorganizowała we własnym ogrodzie.

Marta Paszkin z "Rolnika" spaceruje z synem. W takim stroju paraduje po ulicach

Elżbieta opublikowała kilka zdjęć z garden party. "Integracja dwóch programów" - napisała. Jedno z nich przykuwa szczególną uwagę. Chodzi o pierwsze ujęcie, na którym widzimy byłą uczestniczkę "Rolnika szuka żony" w objęciach Piotra Huberta. Na ich twarzach maluje się promienny uśmiech, z kolei oczy aż im się świecą z radości. Wszystko wskazuje na to, że ogrodowa impreza bardzo się udała.

Pod opublikowanym postem niemalże od razu pojawiły się liczne komentarze. Internauci zaczęli rozważać, czy para faktycznie pozostaje w przyjacielskich relacjach, a może łączy ich o wiele poważniejsze uczucie. "Nie wygląda to tylko na integrację. Szczęścia, zdrowia i miłości wam życzę, bo jesteście państwo wspaniali. Oba programy oglądałam z przyjemnością", "Ale byście byli fajną parą", "Pasujecie do siebie", "Miło się na was patrzy. Cudownych chwil życzę" - pisali.

"Rolnik szuka żony". Jessica tłumaczy się z kreacji. Ma radę dla hejterów

"Rolnik szuka żony". Elżbieta na zdjęciu z młodości. Co za uroda!

Wygląda na to, że Elżbieta z "Rolnik szuka żony" uwielbia zaskakiwać internatów. Jakiś czas temu podzieliła się z nimi archiwalnym zdjęciem sprzed lat. Fotografia została wykonana w połowie lat 90. Wówczas kobieta miała jedynie 28 lat. Bujne blond włosy i piękny uśmiech już wtedy jej towarzyszyły. Do zdjęcia Elżbieta załączyła krótki, ale wymowny wpis. "Dziś zebrało mi się na wspomnienia. Na tym zdjęciu mam 28 lat. Jak ten czas szybko mija" - napisała. Zobacz też: "Rolnik szuka żony". Marta opowiedziała o ojcu córki. "Słyszę, że siedzi w więzieniu".