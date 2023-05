"Milionerzy" to teleturniej, który cały czas cieszy się niesłabnącą popularnością. Widzowie z wielkim zaciekawieniem śledzą losy kolejnych uczestników w niełatwej walce o milion złotych. W 611. odcinku na fotelu naprzeciwko prowadzącego Huberta Urbańskiego zasiadł pan Łukasz Bazydło z Poznania. Mężczyzna kontynuował grę. Na początku odcinka miał do dyspozycji dwa koła ratunkowe. Niestety, trudności bardzo szybko go dopadły. Kłopot pojawił się przy geograficznym pytaniu za gwarantowany tysiąc złotych.

"Milionerzy". "Największe polskie województwo to mazowieckie. A drugie pod względem wielkości jest województwo:"

Hubert Urbański odczytał pytanie z dziedziny geografii, a następnie wypowiedział odpowiedzi. Uczestnik miał do wyboru cztery opcje:

A. wielkopolskie

B. zachodniopomorskie

C. warmińsko-mazurskie

D. lubelskie

Początkowo mężczyzna miał nietęgą minę i zaczął się mocno głowić. Niemal od razu przyznał, że pochodzi z wielkopolski, ale urodził się w warmińsko-mazurskim. Dlatego najbardziej skłaniał się ku tym odpowiedziom. Nie był jednak pewien, którą powinien zaznaczyć.

"Milionerzy". Prawidłowa odpowiedź na pytanie o wielkość województwa

Po krótkim namyśleniu pan Łukasz zdecydował się wykorzystać koło ratunkowe i poprosił o wykonanie telefonu do przyjaciela. Jak się okazało, czekający po drugiej stronie słuchawki pan Filip był przeszczęśliwy. Zawsze marzył, by porozmawiać z prowadzącym program. Po krótkiej wymianie zdań przyjaciel poradził uczestnikowi. Zasugerował mu odpowiedź A. Pan Łukasz posłuchał rady i poprosił o ostateczne zaznaczenie tej opcji. Mężczyzna od początku miał dobre przeczucie. Odpowiedź była poprawna. Uczestnik zdobył gwarantowaną sumę tysiąca złotych i mógł kontynuować grę.

W 610. odcinku "Milionerów" o główną wygraną walczył pan Przemysław, który lata temu zadebiutował w "Dzieciakach z klasą". Niestety, tym razem gra w teleturnieju nie poszła mu najlepiej. Zaczął słabo, a później było już tylko gorzej. Z pozoru błaha kategoria przyprawiła mu nie lada problem. Z kolei, w charytatywnym odcinku "Milionerów" zasiadły gwiazdy programu "Azja Express" Jako pierwsi do teleturnieju przystąpili: Daria Ładocha i Krystian Pesta. Para napotkała kłopot już przy pierwszym pytaniu. Potrzebne było koło ratunkowe. Drugie wcale nie poszło im lepiej. Ostatecznie para wygrała jedynie gwarantowany tysiąc złotych. Natomiast w 608. odcinku "Milionerów" wystąpiła pani Kinga. Początkowo świetnie sobie rodziła. Później napotkała pytanie o cytat z dzieła polskiego pisarza. Uczestniczka zaryzykowała i musiała pożegnać się z programem.