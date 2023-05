Martę Paszkin mieliśmy okazję poznać w siódmej edycji hitowego programu "Rolnik szuka żony". W jej przypadku zgłoszenie się do telewizji w poszukiwaniu miłości okazało się perfekcyjnym rozwiązaniem. Kobieta odnalazła szczęście u boku Pawła Bodziannego. Para jest już po ślubie. Razem wychowują dwójkę dzieci: Stefanię, córkę Marty z pierwszego związku, i syna Adama, który przyszedł na świat w zeszłym roku. Obecnie zakochani są w wirze przygotowań do drugiego ślubu, który jest zaplanowany na koniec czerwca. Wygląda na to, że Marta w szale obowiązków znalazła chwilę dla siebie i wybrała się na spacer z synem. Zobaczcie, na jaką stylizację postawiła.

"Rolnik szuka żony". Marta Paszkin poszła na spacer z dzieckiem. Postawiła na nietypowy strój

Choć od edycji "Rolnika szuka żony" z udziałem Marty Paszkin minęło już trochę czasu, to fani dalej śledzą jej losy za pośrednictwem mediów społecznościowych. Kobieta aktywnie dzieła na Instagramie i chętnie dzieli się chwilami z życia prywatnego. Ostatnio wypowiedziała się temat relacji, jakie łączą ją z ojcem pierwszego dziecka.

Tym razem Marta Paszkin podzieliła się relacją ze spaceru. Opublikowała zdjęcie, na którym pozuje z wózkiem na polnej drodze. Wobec stylizacji, na jaką postawiła, nie da się przejść obojętnie. Wybrała dresowy komplet w jasnym kolorze. Materiałowe spodnie mają modny krój i rozszerzane nogawki. Bluza z długim rękawem wykonana jest z tego samego materiału. Uwagę zwraca jednak jej długość. Jest bardzo krótka. Ledwo zakrywa jej klatkę piersiową. Brzuch jest cały odsłonięty i ozdobiony białymi paskami od góry kompletu. Całość Marta Paszkin dopełniła sportowymi butami, okularami przeciwsłonecznymi oraz luźnym spięciem włosów.

Do udostępnionego zdjęcia celebrytka dodała krótki podpis. "Patrzcie na te nóżki (oczywiście Adasia, nie moje). Wiejskie powietrze służy. Na spacerkach jest wyluzowany i szczęśliwy. Takie plusy życia z dala od zgiełku" - napisała. Pod opublikowanym postem pojawiły się liczne komentarze. Nie da się ukryć, że fanów bardziej zaintrygowała stylizacja, niż nogi malucha. Posypały się same miłe słowa. "Pięknie", "Mama też wygląda na zrelaksowaną", "Ślicznie pani wygląda!" - pisali.

