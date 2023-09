Kasia Mielniczuk była jedną z uczestniczek dziewiątej edycji programu "Rolnik szuka żony". W show została przedstawiona jako 27-letnia magistra pielęgniarstwa, samotnie wychowująca czteroletniego syna. Kobieta starała się wówczas o względy rolnika Tomasza, który finalnie związał się z Justyną. Kasia niedawno pochwaliła się we mediach społecznościowych, że jej serce jest już zajęte.

Zobacz wideo W jaki sposób swoje domy urządzili uczestnicy programu "Rolnik szuka żony"?

"Rolnik szuka żony". Kasia walczyła o Tomasza z dziewiątej edycji. Dziś ma narzeczonego

Jak czytamy w Telemagazynie, Mielniczuk się zaręczyła. Kobieta pokazała także pierścionek, który przyjęła od ukochanego. O nowym partnerze bohaterki "Rolnika" nie wiemy zbyt wiele. Pozostaje nam jednak życzyć wszystkiego samej pomyślności na nowej drodze życia.

"Rolnik szuka żony". Kasia, odchodząc z programu czuła się oszukana

Kasia właściwie dość szybko zorientowała się, że nie ma czego szukać w programie "Rolnik szuka żony". Przyznała nawet, że czuła się nieco oszukana. Tomasz w prezentowanej w telewizji wizytówce mówił bowiem, że ważne są dla niego wartości rodzinne. Twierdził, że chce, by jego przyszła potencjalna wybranka gotowała i chodziła do kościoła. Choć wiadomo też było, że ma dzieci z poprzedniego związku, to nigdzie nie wspomniał, że zawarł ślub kościelny z poprzednią partnerką i się z nią rozwiódł. Kasia jako osobą wierząca wyobrażała sobie, że w przyszłości wyjdzie za mąż, a jej ślub odbędzie się w kościele. Była ogromnie rozczarowana, gdy dowiedziała się, że Tomasz jest rozwodnikiem, co uniemożliwi im ewentualny ślub kościelny.

"Rolnik szuka żony". Inna uczestniczka została mamą

Rodziny innych bohaterów matrymonialnego show TVP również się powiększają. Magdalena Kuźniacka z siódmej edycji "Rolnik szuka żony" została mamą. Informacją pochwaliła się na Instagramie. Dla fanów było to niemałe zaskoczenie, bowiem ciążę trzymała przed nimi w tajemnicy. Ostatnio jednak zdradziła płeć i imię dziecka. "Powitaliśmy na świecie nasze nowo narodzone dziecko, nie możemy od niej oderwać wzroku. Mamy już wszystko. Martynka. Nasza wymarzona córeczka" - pisała.