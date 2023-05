Marika Worach pojawiła się w piątej edycji "Hotelu Paradise". Widzowie z pewnością najbardziej zapamiętali jej związek z Jayem i kłótnie z Elizą. Przebojowa mieszkanka Torunia nie znalazła miłości w programie, ale stało się to poza kamerami popularnego show. Mery jest w związku z tajemniczym Dawidem. Mężczyzna niedawno uklęknął przed ukochaną i poprosił ją o rękę. Wkrótce zakochani zostaną rodzicami.

REKLAMA

Zobacz wideo Sylwia Bomba tłumaczy hejt w "Gogglebox": Nigdy nie jadę personalnie

"Hotel Paradise". Marika i jej partner bawili się na baby shower. Znamy płeć i imię dziecka

Marika w walentynki pochwaliła się efektami ciążowej sesji. Była uczestniczka "Hotelu Paradise" w ciąży wręcz promienieje. Termin rozwiązania zbliża się wielkimi krokami, a my poznaliśmy płeć jeszcze nienarodzonego dziecka. Stało się to przy okazji baby shower, które dla Mery zorganizowali bliscy. Sceneria i dodatki były w kolorze błękitu, co wskazywało na to, że torunianka i jej partner zostaną rodzicami chłopca. Wiadomość tę potwierdzili znajomi pary, którzy oznaczali Marikę na swoich relacjach. Z elementów dekoracji wynika także, że syn Mery i Dawida będzie miał na imię Samuel.

'Hotel Paradise' Marika Instagram, @m.m.worach

Marika na baby shower wyglądała zjawiskowo. Przed ujawnieniem płci dziecka miała na sobie białą, krótką sukienkę, która podkreślała ciążowe krągłości. Po "gender reveal" przebrała się z kolei w błękitną kreację z marszczeniem wokół brzucha. Na głowie gwiazda "Hotelu Paradise" miała zaś uroczy wianek wykonany z niebieskich kwiatów. Towarzyszący jej ukochany postawił na poszarpane dżinsy i prostą koszulę z długim rękawem. Małą fotorelację z tej uroczystości zobaczycie w naszej galerii.

Komunie u gwiazd. Nie brakuje przepychu. Widać to u Steczkowskiej i Qczaja

"Hotel Paradise". Marika ma za sobą trudne doświadczenia. Przed laty straciła ciążę. "Dziś przytulają cię promyki słońca"

Marika na jednej z instagramowych relacji przyznała, że była już kiedyś w ciąży. Niestety poroniła. Gwiazda "Hotelu Paradise" bardzo przeżyła tę stratę. Tak o tym trudnym doświadczeniu pisała na Instagramie: "Nigdy nie pomyślałabym o tym, żeby usunąć ciążę. Postaram podzielić się z wami swoją historią, o ile psychika mi na to pozwoli. Dziś przytulają cię promyki słońca, śpij aniołku".