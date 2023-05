Trwają występy związane z Polsat SuperHit Festiwalem 2023. Na ostatni dzień sopockiego festiwalu przypadły kabarety. W rolę prowadzących wcielili się: Olga Łasak, Ewa Błachnio, Agnieszka Litwin, Marcin Wójcik i Robert Korólczyk. Na scenie nie zabrakło uwielbianych przez widzów artystów. Fani mogli podziwiać występy między innymi Kabaretu Moralnego Niepokoju, Kabaretu Skeczów Męczących, Kabaretu Młodych Panów, Marcina Dańca czy Jerzego Kryszaka. W przerwach między skeczami publikę zabawiali prowadzący. Nie obyło się beż złośliwych żartów.

REKLAMA

Zobacz wideo Maryla Rodowicz smutno o inflacji. "Nie mamy na nic wpływu"

Polsat SuperHit Festiwal 2023. Prowadzące zażartowały z Edyty Górniak

Ostatni dzień Polsat SuperHit Festiwalu to występy znanych kabaretów, czyli kilkugodzinna dawka żartów. Między skeczami głos zabierali prowadzący. Publiczność mogła liczyć na wymianę spostrzeżeń z przymrużeniem oka. Szczególnie często był poruszany temat relacji damsko-męskich. Ewa Błachnio miała pytanie do pozostałych prowadzących. "Tak szczerze, nikt tego nie ogląda, jesteśmy tutaj we trzy. Jakich facetów wolicie, młodszych czy starszych?" - zapytała. Pozostałe panie stwierdziły, że interesują je starsi kandydaci. Wtedy Błachnio nawiązała do znanej piosenkarki. Nie szczędziła słów. "Wszystkie wolimy starszych, tylko Edyta Górniak woli młodszych. (...) Nie ma wyjścia, ma cztery tysiące lat" - powiedziała bez wahania. Tym samym nawiązała do odpowiedzi Górniak na jedno z pytań fanów. "Co do wcześniejszych wcieleń, poprosiłam o aktywację wyłącznie nabytych umiejętności i wiedzy, bez aktywacji pamięci zdarzeń. Na Ziemi jestem od czterech tysięcy lat, mierząc czasem linearnym" - wyznała jakiś czas temu na profilu na Instagramie.

Majewska zapytana o swoją następczynię w "The Voice Senior". Sprytnie wybrnęła

W kabaretach nie zabrakło kąśliwych żartów

To jednak nie koniec. Tuż po skeczu Kabaretu Moralnego Niepokoju prowadzący ucięli sobie pogawędkę na temat seksu. Robert Korólczyk stwierdził, że tylko młodzi to robią. Na co Agnieszka Litwin odpowiedziała, że jest w błędzie. "Nie mogą! Nie słyszałeś słów prezesa? I nie słyszałeś wicemarszałek Witek? Chcą walczyć z seksualizacją dzieci w szkołach. (...). Mają zakazać, żeby ktokolwiek rozmawiał o seksie z dziećmi" - powiedziała. "A, czyli nie będzie religii w szkołach?" - zapytał Korólczyk. Złośliwy żart przypadł do gustu publiczności. ZOBACZ TEŻ: Chajzer we wpisie zwrócił się do byłej partnerki. W komentarzach zawrzało. "Może zajmie się pani własnym życiem"