Tammy Slaton to jedna z bohaterek popularnego show TLC "Siostry wielkiej wagi". Od 2020 roku widzowie mogli obserwować jej walkę z otyłością. Wraz z siostrą Amy ważyły aż pół tony. Od jakiegoś czasu Tammy chwali się niesamowitą przemianą. Na nowych zdjęciach jest nie do poznania. Na początku swojej drogi 36-latka ważyła aż 325 kilogramów. Najpierw udało jej się zrzucić 80 kilogramów. Następnie zakwalifikowała się do operacji bariatrycznej, dzięki czemu pozbyła się ponad 100 kilogramów.

"Siostry wielkiej wagi". Tammy pokazała się w nowej odsłonie

Tammy Slaton z programu "Siostry wielkiej wagi" jest bardzo aktywna w mediach społecznościowych. Bohaterka zdobyła ponad pół miliona obserwatorów na profilu na Instagramie. Często chwali się zdjęciami z życia prywatnego. Ostatnio coraz częściej publikuje ujęcia w nowej odsłonie. Niedawno Slaton przefarbowała włosy na rudy odcień. Tym razem fani dopatrzyli się pewnego szczegółu. Jeszcze jedna rzecz uległa zmianie.

Widzowie programu wiedzą, że Tammy przez większość czasu nosiła wąsy tlenowe. Chorobliwa otyłość sprawiła, że bohaterka zmaga się z wieloma problemami zdrowotnymi. Jak donosi portal distractify.pl, Slaton została podłączona do tlenu w drugim sezonie programu, tuż po tym jak uzyskała pozytywny wynik testu na obecność COVID-19. Od tego momentu regularnie korzystała z wąsów tlenowych. W ostatnim czasie opublikowała zdjęcia bez nich. Na profilu na Instagramie pojawił się nowy post. Fani nie kryli dumy. Uznali, że to oznacza, że stan zdrowia kobiety się polepszył. "Jestem pod wrażeniem twojej pracy nad sobą. Tak trzymaj!", "Wyglądasz świetnie. Od dawna obserwuję twoją transformację" - czytamy w komentarzach.

"Siostry wielkiej wagi". Kryzys w związku Tammy i Caleba?

W trakcie trwania programu, Tammy poznała Caleba w ośrodku rehabilitacji odchudzającej. Ich znajomość rozwinęła się bardzo szybko. Mężczyzna oświadczył się ukochanej już po trzech tygodniach! Zakochani stanęli na ślubnym kobiercu w listopadzie 2022 roku. Niestety, niedawno pojawiły się pogłoski, że ich małżeństwo należy już do przeszłości. Jak podaje serwis screenrant.com, fani uważają, że relacja Tammy i Caleba przechodzi poważny kryzys. Zauważyli kilka niepokojących szczegółów. Ostatnio bohaterka "Sióstr wielkiej wagi" wróciła do panieńskiego nazwiska na profilach w mediach społecznościowych. Niektórzy uważają nawet, że Caleb ożeniły się z Tammy, aby zdobyć popularność. Bohaterka programu póki co nie skomentowała medialnych doniesień.