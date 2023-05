Przyszedł czas na wielki finał trzeciej edycji "Azji Express". Przez trzynaście tygodni uczestnicy wykonywali nie lada zadania. Pary przemierzały Turcję, Gruzję, aż w końcu dotarły do Uzbekistanu. Ostatnie wyzwania czekały na nich w stolicy kraju, Taszkencie. Z poprzedniego odcinka dowiedzieliśmy się, że Andziaks i Luka zdobyli immunitet. O miejsce w finale walczyli Reni i Remigiusz, a także Paulina i Izabela. Widzowie dowiedzieli się, kto dotarł do wielkiego finału. To jednak nie koniec. Po wielu trudnych i wymagających konkurencjach poznaliśmy zwycięską parę!

"Azja Express". Odcinek finałowy

Ostatni odcinek trzeciej edycji "Azji Express" rozpoczął się misją. Polegała ona na ułożeniu przesuwanych puzzli na wzór zabytkowej mozaiki. Niestety, uczestników czekało dodatkowe utrudnienie. Musieli zmierzyć się z lodowatym deszczem, co bardzo spowolniło wykonanie zadania. Na szczęście, każda para sobie z nim poradziła. Następnym przystankiem była piekarnia. Bohaterowie programu musieli upiec chleb według tradycyjnej receptury. Ponadto wypiek musiał zostać dostarczony pod wskazany adres. Pary były jednak zaskoczone ostatnim zadaniem. Na jednym z głównych placów Taszkentu musieli znaleźć aż pięć osób, które posiadały najwięcej złotych zębów. W tej konkurencji nie powiodło się Reni i Remigiuszowi. Duet musiał pożegnać się z programem.

Reni i Remik nie kryli smutku. Przyznali, że będą dobrze wspominać udział w show. "Dzisiaj wiemy, że to jest program o życzliwości ludzi" - powiedziała uczestniczka. Para, która odpadła, mogła wybrać jeden finałowy duet, któremu przekaże swój amulet. Reni i Remik postanowili podarować go Andziaks i Luce. Na polu walki zostały czworo najmocniejszych zawodników. Czekały ich kolejne konkurencje.

"Azja Expres". Znamy zwycięską parę!

W następnej części konkurowali ze sobą Andziaks i Luka oraz Izabela i Paulina. Nie było łatwo. Podczas szalonego biegu uczestnicy musieli przypomnieć sobie poprzednie odcinki. Rozwiązywali zagadki związane ze stolicą Uzbekistanu. Później czekały ich poszukiwania numerów na Bazarze Chorsu, który jest jednym z najstarszych targowisk w Azji Środkowej. Następni musieli wcielić się w kelnerów i kucharzy w jednej z restauracji. W końcu pary czekał pościg o złoty amulet. Każda para musiała odwiedzić trzy miejsca, które znajdowały się na otrzymanych banknotach. Nie obyło się bez gonitwy. Ostatecznie, Paulina i Iza zdobyły amulet warty 25 tysięcy i zapas czasu.

W końcu rozpoczął się finałowy bieg. W środku nocy pary rozpoczęły ostatnie konkurencje. Musieli znaleźć samochód, w którym były potrzebne informacje. Następnie wybrali się w drogę do ostatecznego miejsca spotkania w środku stolicy. Jak się okazało, kierowca Izy i Pauliny popełnił ogromny błąd! Przez chwilę jechał w złym kierunku. Na szczęście udało im się dotrzeć na miejsce. Wtedy pary wystartowały. Wszyscy rzucili się do biegu do mety. Tam czekała na nich prowadząca. Trzecią edycję "Azji Express" zwyciężyli Andziaks i Luka! ZOBACZ TEŻ: Karolina Gilon komentuje sprawę Dody i Górniak. Stanęła po jednej ze stron. "Cyrk"