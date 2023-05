Nadszedł czas na wielki finał trzeciej edycji "Azji Express". Uczestnicy przemierzyli Turcję, Gruzję i dotarli do Uzbekistanu. W stolicy kraju, Taszkencie, staną do ostatniego pojedynku. W ostatnim odcinku jako pierwsi do mety dotarli Andziaks z Luką. To oznaczało tylko jedno. Ta para zdobyła już miejsce w wielkim finale. W najbliższym odcinku okaże się, kto zostanie wyeliminowany. Widzowie poznają także zwycięski duet.

Fani nie mają wątpliwości, kto wygra trzeci sezon "Azji Express"

W trzecim sezonie "Azji Expres" wystąpiło osiem par. Byli nimi: Katarzyna i Jędrek Gąsienicowie, Czesław Mozil z żoną, Reni Jusis i Remigiusz Drawa, Paulina Krupińska i Izabela Połeć, Krystian Pesta z siostrą, Wojciech Łozowski i Bartosz Kochanek, Adam Zdrójkowski z ojcem Dariuszem oraz Andziaks i Luka. W półfinałowym odcinku programu znalazły się trzy duety. Wiadomo już, że Andziak i Luka wystąpią w finale. Obecnie o miejsce konkurują ze sobą Reni i Remigiusz oraz Paulina i Izabela. Ich poczynania śledzą widzowie stacji TVN. Przez trzynaście tygodni emisji show, widzowie wybrali swoich ulubieńców. Na oficjalnym profilu programu na Instagramie, producenci "Azji Express" regularnie dodają posty. Fani bez wahania komentują swoje opinie o uczestnikach. Tym razem postanowili się podzielić swoimi przemyśleniami na temat finału. Obstawili, kto wygra. Na prowadzenie wysunęła się jedna para. "Liczę na Andziaks i Lukę","Andziaks i Luka, wygraną macie w kieszeni!", "Trzymam kciuki za Andziaks i Lukę, czuję, że dacie czadu" - czytamy w sesji komentarzy.

Co jeszcze działo się w ostatnim odcinku "Azji Express"?

W ostatnim odcinku "Azji Express" uczestnicy rozpoczęli zmagania w Uzbekistanie. Pary musiały pokonać ruchome piaski na pustyni. Tuż po tym nastąpił wyścig kontrolnego punkty gry. Był on oddalony o aż 300 kilometrów. Znalezienie noclegów w nowym miejscu jak zwykle nie było łatwe. Lokalni mieszkańcy nie należeli do zbyt gościnnych. Na szczęście, po długich poszukiwaniach udało każdej parze udało się znaleźć miejsce do spania. Następnego dnia uczestnicy nie kryli zdenerwowania. Każdy z nich chciał dostać się do finału. Po drodze musieli wykonać misję. Najlepiej poradzili sobie z nią Andziaks i Luka. Finałowy odcinek "Azji Express" zostanie wyemitowany już w sobotę 27 maja o 20:00 na antenie TVN. ZOBACZ TEŻ: Paulina Smaszcz zdradziła nam szczegóły pierścionka zaręczynowego Cichopek i Kurzajewskiego. Patrzymy na zdjęcia [PLOTEK EXCLUSIVE]