Ruszyła specjalna odsłona uwielbianego przez widzów show. W "Hotelu Paradise All Stars" pojawiły się gwiazdy poprzednich edycji programu. Chyba najwięcej kontrowersji wywołała obecność w rajskim hotelu Nany i Łukasza. Uczestnicy przez prawie dwa lata byli w związku, a rozstali się w niezbyt przyjemnej atmosferze. Oboje deklarowali, że nie mają ze sobą kontaktu, a udział w jednym programie zmusi ich niejako do choćby podstawowych interakcji. Szybko okazało się jednak, że Nana i Łukasz nie zamierzają przemilczeć swojego skomplikowanego związku i rozstania. Pojawiły się pierwsze spiny.

Zobacz wideo Klaudia El Dursi o "Love Island", "Love never lies" i Mai Bohosiewicz

"Hotel Paradise All Stars". Pierwsze kłótnie w programie. Gorąco na linii Łukasz - Nana

Nana i Łukasz byli w niemałym szoku, kiedy zorientowali się, że są w jednym programie. Zachowanie uczestnika nie było eleganckie - zignorował byłą partnerkę i nawet się z nią nie przywitał, kiedy ta przypłynęła do willi łódką. Widzowie, którzy "Hotel Paradise All Stars" śledzą za pośrednictwem Playera, wiedzą już, że to nie koniec spin wokół Nany i Łukasza. Byli partnerzy zaliczyli nieprzyjemną wymianę zdań podczas pierwszej Pandory. Pozostali uczestnicy zasypali ich pytaniami o związek i rozstanie. Majos stwierdziła, że szuka kogoś lepszego, na co Hryniewicki zareagował nerwowym śmiechem. Zarzucił byłej ukochanej kłamstwo i cwaniactwo. Co sądzą o zachowaniu Łukasza widzowie? Są zgodni.

"Hotel Paradise All Stars". Widzowie reagują na nowy sezon

W komentarzach pod wpisami na instagramowym koncie "Hotelu Paradise" możemy przeczytać pierwsze opinie na temat najnowszej edycji programu. Widzom zdecydowanie nie podoba się zachowanie Łukasza względem Nany: "Łukasz, słabe zachowanie wobec Nany. Ona nie wykazuje interakcji w jego stronę, ale on szuka zaczepki. Taki trochę atencjusz z wystrzelonym ego", "Łukasz chamem był i chamem zostanie, nic się nie zmieniło". Dostało się także Grzegorzowi, który zdaniem internautów jest zbyt głośny. Pozytywnie odbierani są natomiast Basia, Maurycy i Blondino. Zgadzacie się z tymi opiniami?