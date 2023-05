Seria programów "The Real Housewives" bije rekordy oglądalności w Stanach Zjednoczonych. Widzowie uwielbiają obserwować luksusowe życie bohaterów. W sierpniu 2022 roku miał miejsce ślub uczestników z New Jersey, Teresy Giudice z Luisem Ruelasem. Fani w końcu mogli zobaczyć, jak wyglądało całe wydarzenie. Nie obyło się bez kontrowersji. Szczególny hejt spadł na nietypową fryzurę panny młodej.

"The Real Housewives of New Jersey". Córka uczestniczki skrytykowała jej fryzurę ślubną

Ważny dzień zakochanych odbył się w East Brunswick w stanie New Jersey. 51-latka zdecydowała się na wyjątkową fryzurę. Niespotykana stylizacja włosów składała się z obszernych, ciasno upiętych loków, które były ozdobione błyszczącą, srebrną koroną. Cała fryzura miała ogromną, wręcz nienaturalną objętość. Nie da się ukryć, że włosy Teresy nie uszły uwadze pozostałych uczestników. Podczas jednego z odcinków, gwiazda programu zapytała o opinię córkę. Jak przekazuje portal Mirror, nie spodziewała się aż takiej krytyki. "Dosłownie wyglądasz jak gniazdo szczurów" - powiedziała bez wahania 19-letnia Gabriella.

22-letnia Gia stwierdziła z kolei, że korona mamy była podobna do korony, jaką nosiła królowa Elżbieta II. Sama Teresa była zachwycona swoim wyglądem w dniu ślubu. W jednym z odcinków reality show podkreśliła, że uwielbia rozwiązania, które są szokujące i oryginalne. Fani nie podzielali jej entuzjazmu. Uczestniczka opublikowała filmik z ceremonii na Instagramie. Od razu pojawiło się mnóstwo komentarzy. "Te włosy są straszne. Jak za kilka lat zobaczy swoje zdjęcia, będzie żałować", "Ta fryzura jest po prostu brzydka" - czytamy.

Córka uczestniczki "Real Housewives" dowiedziała się o romansie ojca przez TikToka

Jakiś czas temu jedna z uczestniczek "The Real Housewives of New Jersey" ujawniła, jak jej córka odkryła zdradę ojca. Jak się okazało, prawda wyszła na jaw w nietypowy sposób. Jennifer Aydin była gwiazdą programu. Występowała w nim wraz z mężem Billem Aydinem i ich piątką dzieci. Pewnego dnia, jedno z nich weszło na TikToka. Filmik, który został opublikowany, przedstawiał kadry z najnowszych odcinków, w których była mowa o zdradzie. Córka pary nie mogła w to uwierzyć. Broniła rodziców w komentarzach. Po jakimś czasie Jennifer wytłumaczyła jej na wizji, co dokładnie się stało. "Słuchaj, tata zrobił złą rzecz. Ale to nie znaczy, że jest złym człowiekiem. I kiedy kochamy ludzi, wybaczamy im, kiedy popełniają błędy. Ja mu wybaczyłam i nic mi nie jest" - wyznała w programie.