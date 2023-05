Na najnowszą edycję "Hotelu Paradise" czekali chyba wszyscy fani emitowanego od 2019 roku formatu. W siódmej odsłonie show na rajską wyspę trafili uczestnicy poprzednich edycji. O miłość i wygraną będą walczyć Basia, Maurycy, Sara, Julia, Nana, Wiktoria, Łukasz, Grzegorz, Blondino. Pod koniec pierwszego odcinka rezydenci rajskiego hotelu mieli wykonać zadanie, dzięki któremu będą mogli połączyć się w pary. Mężczyźni nagrali krótkie wizytówki głosowe, które były odtwarzane za pośrednictwem zabawkowego misia. Na podstawie tych nagrań, kobiety miały zdecydować, który z panów zostanie ich partnerem.

REKLAMA

Zobacz wideo Klaudia El Dursi o "Love Island", "Love never lies" i Mai Bohosiewicz

"Hotel Paradise All Stars". Zamieszanie na pandorze. Łukasz i Nana wdali się w pyskówkę

W drugim odcinku okazało się, że na brak zainteresowania na pewno nie będzie mógł narzekać Blondino. Uczestnika wytypowały aż trzy panie: Wiktoria, Sara i Nana. Prawdziwe emocje pojawiły się jednak podczas Pandory. Sporo pytań było skierowanych do Nany i Łukasza. Byli partnerzy musieli w końcu skonfrontować się ze sobą. Oboje przyznali, że nie chcieli utrzymywać ze sobą kontaktu. Wszystko wskazuje na to, że ich związek zakończył się w bardzo burzliwy sposób.

Czy uważasz, że mogłaś wybrać lepiej niż Łukasz? - przeczytała Nana.

Tak - zdecydowanie odpowiedziała, a za chwilę wtórował jej były partner. - Taka jesteś cwaniutka teraz? Dobrze.

Na pewno mogłam wybrać lepiej, zasługuję na coś lepszego.

Nie jesteś szczera dziewczyno - zakończył tę przykrą wymianę zdań Łukasz.

Komunie u gwiazd. Nie brakuje przepychu. Widać to u Steczkowskiej i Qczaja

"Hotel Paradise All Stars". Łukasz i Nana poznali się w czwartej edycji programu

Przypomnijmy, że Nana i Łukasz byli uczestnikami czwartej edycji show. Początkowo ich relacja wyglądała na koleżeńską, ale z czasem nabrała rumieńców. Po powrocie do Polski byli rezydenci rajskiego hotelu uznali, że chcą kontynuować znajomość. Wkrótce potem zamieszkali razem. Kilka miesięcy temu na jaw wyszło, że ich związek należy już do przeszłości. Podobno przyczyną rozstania były różnice nie do pogodzenia. Być może więcej na temat kulis ich relacji usłyszymy w nadchodzących odcinkach "Hotelu Paradise".