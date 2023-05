"Hotel Paradise. All Stars" już za moment trafi do emisji. Co się wydarzy w wyjątkowej edycji? Przygotujcie ogromne pokłady cierpliwości. Emocji będzie aż nadto. Mamy pierwsze zdjęcia z planu.

8 fot. 'Hotel Paradise'/instagram.com/hotelparadise.tvn7 Otwórz galerię Na Gazeta.pl