Nie da się ukryć, że siódma edycja "Love Island" była jedną z najbardziej emocjonujących. W najnowszym sezonie działo się naprawdę sporo. Zarówno widzowie, jak i uczestnicy nie mogli narzekać na nudę. Wręcz przeciwnie, dramatów było pod dostatkiem. Do finału zakwalifikowały się cztery pary. Pierwsze miejsce zajęła Agata z Hubertem. Mimo że edycja już dawno się zakończyła, to uczestnicy wciąż nie dają o sobie zapomnieć. Alicja była jedną z najbarwniejszych bohaterek. W programie wywołała wiele napięć i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Jak jej się wiedzie po telewizyjnym show? Chyba właśnie odnalazła drugą połówkę.

REKLAMA

Zobacz wideo Doda o Dowbor i „Nasz nowy dom". Mówi też stanowczo o „Love Island"

"Love Island". Alicja jest zakochana? Pochwaliła się uroczym nagraniem

Alicja w "Love Island" dała się poznać jako dość roszczeniowa i nie cieszyła się pochlebną opinią wśród widzów. Ponadto doprowadziła do kilku poważnych awantur. Związała się z Mateuszem, ale widzowie zarzucali jej, że jest w stosunku do niego zbyt zaborcza i trzyma go pod kloszem. Kobieta nie zagościła na Wyspie Miłości zbyt długo. Głosami widzów musiała opuścić program. Mateusz zaraz po tym odnalazł szczęście u boku Sandry. Co z Alicją? Jej nowe nagranie nie pozostawia żadnych wątpliwości. Wygląda na to, że uczestniczka ma nową miłość.

"Love Island". Adam nie wytrzymał. W środku nocy zaapelował do fanki

Po udziale w randkowym show Alicja zaczęła aktywnie działać w mediach społecznościowych, szczególnie na Instagramie i TikToku. Bardzo często wchodziła z fanami w interakcję i odpowiadała na ich pytania. Ostatnio podzieliła się sporym wywodem na temat telewizji. Teraz powróciła z bardziej optymistycznymi wieściami. Alicja zamieściła nagranie prosto z pięknej plaży. Nie była na nim sama. Obok niej pojawił się tajemniczy mężczyzna. Okazuje się, że kobieta na nowo jest zakochana. "Czekałam na taki dzień, kiedy to poczuję się szczęśliwa, kiedy poczuję spokój i będę miała z kim cieszyć się życiem" - napisała.

Pod opublikowanym nagraniem niemalże od razu zaczęły pojawiać się liczne komentarze. Fani nie kryli zachwytu i nie szczędzili uczestniczce miłych słów. Posypały się same komplementy. "Powodzenia, zasługujesz na kogoś, kto naprawdę cię pokocha", "Gratulacje, dużo szczęścia", "Niech to trwa wiecznie", "Dobrze widzieć cię szczęśliwą", "Bardzo wam kibicuję" - pisali.

"Love Island". Sandra o ukrywaniu znajomości z "Top Model". "To śmieszne"

"Love Island". Co słychać u pozostałych uczestników. Adam i Marta się rozstali

Adam z siódmej edycji "Love Island" nie cieszył się zbyt dobrą opinią wśród widzów. Brali go za bawidamka. Mężczyzna związał się z kilkoma kobietami, aż w końcu na Wyspę Miłości wkroczyła Marta, która zawładnęła jego sercem. Para zaczęła tworzyć związek. Razem dotrwali aż do finału, gdzie ostatecznie uplasowali się na trzeciej pozycji. Mimo to widzowie nie dawali im szans na przetrwanie. Po powrocie do Polski para kontynuowała relację. Niestety nic nie trwa wiecznie. Niedawno okazało się, że związek nie przetrwał próby czasu. O rozstaniu poinformowała Marta, która przekazała, że Adam się w niej nie zakochał i nie było sensu kontynuować relacji. Zobacz też: "Love Island". Agata wspomina pocałunek z Adamem. Surowo go oceniła. "Byłam szczerze zażenowana".