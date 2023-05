"Hotel Paradise" to hitowe reality show emitowane na antenie TVN 7. Program od początku cieszy się sporym zainteresowaniem. Format polega na tym, że grupa ludzi wyjeżdża na rajskie wakacje, w celu poszukiwania miłości. Premiera długo wyczekiwanej najnowszej edycji "Hotelu Paradise All Stars" nadchodzi wielkimi krokami. W tym sezonie pojawią się dobrze znani widzom uczestnicy z poprzednich edycji. Okazuje się, że to nie koniec niespodzianek. Fani muszą się liczyć ze zmianami. Klaudia El Dursi właśnie zdradziła szczegóły.

"Hotel Paradise All Stars". Klaudia El Dursi ma dla fanów smutną informację. Przygotujcie się na zmiany

Widzowie już przebierają nogami. Wielka premiera "Hotelu Paradise All Stars" jest zaplanowana na czwartek 25 maja. Jak już wiemy, w tej edycji na pewno zobaczymy Basię Pędlowska, finalistkę trzeciej edycji, Łukasza "Blondino", czyli finalistę drugiej edycji, Nanę Majos, Julię Skrodzką oraz Grzegorza Głuszcza. Na tym jednak nie koniec. W pięknej kolumbijskiej willi zamieszkają jeszcze inni uczestnicy. Na razie produkcja nie zdecydowała się jednak na ujawnienie ich tożsamości.

Najnowsza edycja o zmienionej nazwie już od samego początku wywoływała skrajne emocje u fanów. Bez wątpienia atmosferę podgrzewał fakt, że uczestnicy dobrze znają siebie nawzajem oraz reguły obowiązujące w programie. Niestety dla widzów, którzy radowali się na myśl, że będą raczyć się nowym sezonem od poniedziałku do piątku, mamy przykrą wiadomość.

W jednej z najnowszych rozmów prowadząca program Klaudia El Dursi uchyliła rąbka tajemnicy i wyjawiła kilka szczegółów. "Dwa razy w tygodniu, co daje 12 długich tygodni z nami i naszymi perypetiami" - powiedziała w rozmowie z portalem Party. "Hotel Paradise All Star" będzie można oglądać w każdy czwartek i piątek o godzinie 20:00 na antenie TVN 7.

