"M jak miłość" gości na ekranach telewizorów Polaków od 2000 roku. Dotychczas stacja wyemitowała ponad 1700 odcinków. Gdy serial powstał, do obsady dołączyło mnóstwo młodych i początkujących aktorów. Po tylu latach wielu z nich uzyskało status gwiazdy. Duża rozpoznawalność w polskim show-biznesie pozwoliła im na zdobycie nowych ról. Zaangażowanie się w wiele produkcji wiąże się również z wysokim wynagrodzeniem.

Jaką wypłatą mogą pochwalić się aktorzy serialu "M jak miłość"?

Wynagrodzenie aktorów z serialu "M jak miłość" przez długi czas było tajemnicą. Gwiazdy nie chwaliły się dotychczas swoimi zarobkami. Obecnie jednak coraz częściej zdradzają, na jakie kwoty mogą liczyć co miesiąc, dzięki czemu fani mogą zaspokoić swoją ciekawość. W jednym z wywiadów Kacper Kuszewski wyznał, że w trakcie pracy na planie produkcji miesięcznie zarabiał pięć tysięcy złotych. Aktor przez wiele lat wcielał się w rolę Marka.

Fani nie kryli zdziwienia. Wynagrodzenie Kuszewskiego wzbudziło wiele kontrowersji. Widzowie "M jak miłość" komentowali, że ta stawka była zdecydowanie za niska, biorąc pod uwagę nakład pracy aktora. Głosy były jednak podzielone. Inni twierdzili, że zarobki serialowego Marka były wystarczające. Sam aktor nie był zadowolony. "Czy to waszym zdaniem są zarobki na poziomie gwiazdy? Pięć tysięcy miesięcznie? I to jest brutto, czyli odliczcie podatek, prowizję agencji. No, to są takie kwoty" - stwierdził aktor w podcaście "Wykolejeni".

Najwyższe zarobki w "M jak miłość"

Niektórzy jednak nie mogą narzekać na swoje wynagrodzenie. Nie da się ukryć, że największą popularnością wśród obsady serialu mogą się pochwalić Anna Mucha i Katarzyna Cichopek. To właśnie one mogą liczyć na najwyższe wynagrodzenia. Jak udało się ustalić reporterom "Super Expressu", za jeden dzień na planie Mucha zarabia aż do ośmiu tysięcy złotych. Przeliczając kwotę na miesiąc, można stwierdzić, że aktorka cieszy się wypłatą w graniach 100 tysięcy złotych. "Według naszych ustaleń teraz będzie pojawiała się na planie 15 dni, co, jak łatwo wyliczyć, daje 120 tysięcy złotych. To z pewnością jedna z najwyższych pensji w serialu" - przekazali dziennikarze "Super Expressu".

Z kolei Katarzyna Cichopek otrzymuje około sześć tysięcy za każdy dzień zdjęciowy. Na taką samą wypłatę mogą liczyć również bracia Mroczek. Warto jednak podkreślić, że zarobki gwiazd "M jak miłość" mogą się wahać, wraz ze wzrostem popularności odcinków.