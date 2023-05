Program "Ślub od pierwszego wejrzenia" cieszy się niesłabnącą popularnością wśród widzów. Format polega na odnalezieniu miłości przy pomocy ekspertów. Co prawda nie wszystkim udaje się znaleźć drugą połówkę i stworzyć zgrany związek. Oliwa przez jakiś czas pozostała w małżeństwie z Łukaszem. Para zdecydowała się nawet na powiększenie rodziny. Niestety, wraz z upływem czasu czar prysł i związek nie przetrwał. Wygląda na to, że kobieta zaczęła całkowicie nowy etap w życiu. Właśnie podzieliła się przebytą metamorfozą. Sporo schudła. Miała na to kilka sposobów.

"Ślub od pierwszego wejrzenia". Oliwia schudła 17 kilogramów. "Mój apetyt się zmniejszył"

Oliwia Ciesiółka była jedną z uczestniczek "Ślubu od pierwszego wejrzenia". Po przekazaniu druzgocących wieści o rozstaniu zniknęła z mediów społecznościowych. "Oboje od początku toczyliśmy walkę o nasz związek. Włożyliśmy ogrom pracy, by pozostać w małżeństwie. Pomimo naszych starań i zasięgnięciu specjalistycznej pomocy nie udało nam się i rozstaliśmy się" - napisała wówczas. Być może potrzebowała przerwy, by wrócić do sieci ze zdwojoną siłą. Zobaczcie, jak się zmieniła.

O ciszy nie ma już mowy. Oliwia prowadzi aktywną działalność w mediach społecznościowych, szczególnie na Instagramie i TikToku. Ostatnio bardzo często dzieli się przemyśleniami dotyczącymi zbilansowanej diety i zdrowego trybu życia. Sama przeszła spektakularną metamorfozę. W sumie udało jej się zrzucić 17 kilogramów. W nowo dodanym filmiku opowiedziała, jak tego dokonała. "Schudłam 17 kilogramów, jak dla mnie przy moim wzroście to jest zauważalna różnica" - zaczęła.

Oliwia podzieliła wszystko na trzy etapy. Rozpoczęła od zmiany nawyków żywieniowych i bycia bardziej łaskawą dla samej siebie. "Przede wszystkim przestałam obsesyjnie patrzeć na swoją sylwetkę i wchodzić na wagę, czy ona drgnęła, czy kilogram w końcu spadł. Zaczęłam wprowadzać jakieś drobne zmiany do swojego żywienia. Więcej warzyw, więcej wody w ciągu dnia, dzięki temu też mój apetyt się zmniejszył" - opowiadała. W dalszej części nagrania Oliwia zwróciła uwagę na dobrze dobraną suplementację oraz wygospodarowanie czasu na regenerację organizmu. "Drugą kwestią jest odpowiednio dobrana suplementacja, czyli to, o czym tyle wam trąbię. Czasem jest tak, że macie dopiętą dietę, trenujecie i nic nie rusza. I kolejny ważny krok to odpoczynek i regeneracja. Zaczęłam się lepiej wysypiać. Więcej rzeczy odpuściłam. Nie nakładam na siebie sztucznej presji. I poszło!" - skwitowała.

"Ślub od pierwszego wejrzenia" zadebiutował w polskiej telewizji w 2016 roku. Ostatnio los formatu stanął pod wielkim znakiem zapytania. Najnowsza edycja wywołała sporo kontrowersji i nie przyniosła żadnego sukcesu. Wszystkie pary podjęły decyzję o rozstaniu. Ponadto z programem pożegnały się dwie lubiane psycholożki: Magdalena Chorzewska oraz Karolina Tuchalska-Siermińska. Po licznych perturbacjach stacja TVN w końcu zapowiedziała premierę nowego sezonu. Wszystko wskazuje na to, że najnowsze odcinki trafią do emisji, już na jesieni. Będziecie czekać?