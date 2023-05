Jessica Miemiec dała się poznać w programie "Rolnik szuka żony". Była jedną z najbardziej barwnych uczestniczek. W randkowym show próbowała przekonać do siebie rolnika Krzysztofa. Choć jej się to nie udało, z pewnością zwróciła na siebie uwagę widzów. Jessica zdobyła dużą popularność, jednak nie zaangażowała się w życie medialne. Co jakiś czas publikuje posty na swoim profilu na Instagramie. Jej poczynania obserwują prawie trzy tysiące użytkowników.

"Rolnik szuka żony". Jessica pochwaliła się stylizacją na pierwszą komunię siostry

Jessica Miemiec w programie "Rolnik szuka żony" była znana również z nietypowego wizerunku. Uczestniczka preferowała mocne makijaże, zabiegi medycyny estetycznej, a także odważne stroje. Nie stroniła od doczepianych włosów i sztucznych rzęs. Wielu widzów uważało, że jej wygląd niewiele ma wspólnego z życiem na wsi i zawodem rolnika. Część z nich zastanawiała się, dlaczego kobieta zabiega o nieśmiałego Krzysztofa. Jessica pokazała jednak, że zależy jej na znajomości z rolnikiem. Choć ten jej nie wybrał, przyznała, że nie żałuje udziału w programie.

Jessica Miemiec co jakiś czas publikuje zdjęcia na swoim profilu na Instagramie. Rzadko jednak komunikuje się z obserwatorami. Tym razem pochwaliła się serią ujęć z pierwszej komunii siostry. Zapozowała z rodziną i pokazała, jak spędził ten wyjątkowy dzień. Na przyjęciu zaprezentowała się w nietypowej sukience. Postawiła na obcisłą, krótką sukienkę w białym kolorze i wysokie szpilki. Można zauważyć, że Jessica nie zrezygnowała z odważnego stylu, nawet podczas uroczystości kościelnych.

Jessica z "Rolnika" wystąpiła w innym programie

Choć Jessica Miemiec rzadko pojawia się w polskim show-biznesie, nie stroni od programów telewizyjnych. Uczestniczka "Rolnika" wielokrotnie pokazała, że nie boi się kontrowersyjnych wyzwań. Bohaterka randkowego show niedawno wystąpiła w "Magii nagości". W wywiadzie z Party.pl przyznała, że czuła się bardzo komfortowo. "Była bardzo swobodna atmosfera i normalnie się rozebrałam, nie było problemu. Troszkę się stresowałam, ale była taka luźna atmosfera, że nie było naprawdę czym się stresować" - powiedziała. Jessice udało się dojść do finału. Niestety, nie znalazła miłości w show. ZOBACZ TEŻ: "Love Island". Sandra o ukrywaniu znajomości z Adamem i Karoliną Gilon. "To jest śmieszne dla mnie"