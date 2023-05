Program "Chłopaki do wzięcia" cieszy się sporym zamiłowaniem wśród widzów Polsatu. Bohaterami są mężczyźni po przejściach, którzy najczęściej zamieszkują na wsi lub w małych miasteczkach. Format ma na celu pomóc im w odnalezieniu drugiej połówki. Ryszard "Szczena" Dąbrowski był jednym z najbardziej kontrowersyjnych uczestników show. Krytykowano go za przemocowe zachowanie wobec partnerki Joanny i matki Teresy i nadużywanie alkoholu. Oprócz tego często trafiał do zakładu karnego. Wygląda na to, że ostatnio Szczena może cieszyć się wolnością. To jeszcze nie wszystko. Niedawno zadebiutował na YouTubie. Pojawił się w teledysku do klipu disco polo. Internauci byli zachwyceni. Musicie to zobaczyć.

"Chłopaki do wzięcia". Szczena podbija świat disco polo. Zadebiutował w teledysku

Ryszard nie pojawia się już w "Chłopakach do wzięcia". Od zakończenia przygody z programem, mężczyzna mierzył się z wieloma perturbacjami. Popadł w kolejne tarapaty i trafił za kratki. Później ponownie związał się z Asią. W 2021 roku para powitała na świecie syna. Sielanka nie trwała zbyt długo. Po chwili media informowały o tym, że dziecko zostało odebrane, a Szczena ponownie trafił do aresztu. Wszystko wskazuje na to, że między życiowymi zakrętami uczestnik programu matrymonialnego znalazł chwilę dla siebie. Szczena wystąpił w teledysku Młodych Wilków. Wypadł całkiem nieźle.

Gwiazdorzy disco polo bardzo często zapraszają do swoich teledysków znane twarze. Młode Wilki to znana formacja, ich najpopularniejsze piosenki to: "Skarbie", "Ona podoba mi się" czy "Biały Mercedes". Jedna z najnowszych produkcji panów z zespołu opowiada o miłości. W tekście artysta wychwala zalety wybranki. To jednak nie koniec. Panowie z Młodych Wilków zaprosili do teledysku Szczenę. Bohater telewizyjnego show pojawia się w nagraniu kilka razy. Na początku możemy zobaczyć, jak ćwiczy. Później pokazany jest w roli kucharza.

Obok Ryszarda wystąpiła jego ukochana Asia. Trzeba przyznać, że zakochani w nowej roli wypadli wprost oszałamiająco. Po ich postawach widać było profesjonalizm i zaangażowanie. Teledysk zgromadził prawie 90 tysięcy odsłon, a pod udostępnionym nagraniem pojawiły się liczne komentarze. Fani aż zapiali z zachwytu. Nie da się ukryć, że produkcja ze Szczeną w roli głównej bardzo przypadała im do gustu. "Super teledysk!", "Ogień", "Słowa to chyba Szczena pisał dla Asi" - pisali.

Nie da się ukryć, że fanów od jakiegoś czasu nurtuje kwestia domu, w którym niegdyś mieszkał Szczena z "Chłopaków do wzięcia". Jakiś czas temu pisaliśmy o tym, że dom popadł w ruderę i nie nadaje się do zamieszkania. Niedługo po tym, do sieci trafiło nagranie, z którego mogliśmy wywnioskować, że dom Ryszarda i jego matki zniknął z powierzchni ziemi. Niestety obecnie sytuacja prezentuje się bardzo podobnie. Szczena opublikował na TikToku film, na którym pokazał, że wybrał się w odwiedziny na teren, gdzie niegdyś stał jego dom. Na działce wciąż znajduje się jedynie stara ziemia oraz pozostałości po starym budownictwie. Widok był bardzo przygnębiający. Zobacz też: "Chłopaki do wzięcia". Szczena zrobił metamorfozę ukochanej. "Sam stworzyłem tę nową fryzurę".