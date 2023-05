"Gogglebox. Przed telewizorem" to popularna seria stacji TTV, w której uczestnicy komentują popularne programy telewizyjne. W trzecim sezonie do ekipy dołączył Dominik Abus. Występuje z kumplem Krzysztofem Radzikowskim. Panowie rozbawiają widzów do łez i są jednym z ulubionych duetów. W 2022 roku Abus porządnie wziął się za siebie i zdecydował się odmienić życie. Został stałym bywalcem siłowni i udał się do samego Roberta Burneiki po rozpisanie diety. Finalnie zrzucił aż 16 kilogramów. Zobaczcie, jak wyglądał przed przemianą. Różnica jest ogromna!

"Gogglebox. Przed telewizorem". Dominik Abus lżejszy o 16 kilogramów. Ciężka praca się opłaciła

Dominik Abus to kolejna osoba z programu "Gogglebox. Przed telewizorem", która postanowiła przejść spektakularną metamorfozę. Chociaż rekordzistą show nadal pozostaje Mateusz "Big Boy" Borkowski, który stracił aż 170 kilogramów i całkowicie odmienił swoje życie, to Abus także przeszedł ogromną przemianę. Przed wprowadzeniem zmian ważył 123 kilogramy. Abus zdecydował, że chce zawalczyć o własne zdrowie. Zaczął od spotkania z Burneiką i rozpisania specjalnie opracowanej diety. "Tak na szybko. Idziemy dzisiaj do Roberta, naszego kumpla. Tym razem na korepetycje. Przyjechaliśmy po rozpiskę wszystkiego" - wyznał Abus przed spotkaniem z siłaczem. Robert Burneika to kulturysta, który znany jest pod pseudonimem Hardkorowy Koksu. Przez lata pracował nad atletyczną sylwetką, spędzając godziny na siłowni i rozwijając każdy mięsień, więc posiadł także sporą wiedzę w tym zakresie.

Dominik Abus postanowił także zrezygnować z palenia papierosów. Przestrzeganie restrykcyjnej diety i intensywne treningi na siłowni szybko przyniosły efekty. Niedawno Abus pochwalił się zdjęciami "przed" i "po". Zrzucił 16 kilogramów i poprawił wygląd sylwetki. Nie da się ukryć, że ciężka praca się opłaciła. Fani Abusa są zachwyceni efektami. "Ale progres! Dla chcącego nic trudnego, lecisz dalej Abus", "To jednak rozpiska od Burneiki działa....", "Konsekwentnie do celu" - czytamy w komentarzach na Instagramie.

"Gogglebox. Przed telewizorem". "Chciałbym, żeby moje dzieci nie miały takiego ciężkiego dzieciństwa"

Dominik Abus cieszy się sporą popularnością i konsekwentnie rozwija karierę, dbając o różne źródła zarobku. Wraz z Krzysztofem Radzikowskim i Konradem Karwatem prowadzą kanał "Strong Ekipa" na YouTube. Jak się okazuje, Dominik Abus sam wywodzi się z ubogiego domu i nie miał łatwego dzieciństwa. "Ja jestem człowiekiem, który nie miał pieniędzy, musiałem na wszystko zapracować (...) Nie miałem w życiu nic. Drewniane podłogi, zero ciepłej wody, kibel na dworze" - powiedział podczas rozmowy z Michałem Cichym.

Uczestnik programu "Gogglebox. Przed telewizorem" wyznał, że bardzo mu zależy, aby jego dzieci nie musiały przeżywać tego, co on. Abus jest ojcem trzyletniego chłopca ze związku z Igą Muszkowską. Para wychowuje także razem synów kobiety z poprzedniego związku. "Chciałbym, żeby moje dzieci nie miały takiego ciężkiego dzieciństwa, jakie ja miałem. Chcę ich wychować na mądrych ludzi, żeby gospodarowali z głową tym, co ja im zostawię. Nie musieli się już tak martwić, mieć takiego ciśnienia, jakie ja miałem" - podkreślił. Więcej przeczytacie tutaj.