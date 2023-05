Monika Chwajoł zyskała popularność dzięki udziałowi w programie "Królowe życia". Do reality show dołączyła w szóstym sezonie i od razu zyskała ogromną popularność. Jej konto na Instagramie obserwuje już 165 tys. internautów. W sieci pokazuje swoje stylizacje, codzienne życie i bliskich. 42-latka to kolejna bohaterka show, która przez lata przeszła sporą przemianę w wyglądzie. "Metamorfoza? Och, totalna. Co się zmieniło? Dużo! Po pierwsze waga! Schudłam 13 kilo, po drugie? Zoperowałam nos, to zmieniło moją twarz i rysy buzi. Zmieniłam też kolor włosów. (...) Powiększone delikatnie usta, inny makijaż oczu i twarzy oraz rzęsy. To wszystko spowodowało, że wyglądam troszkę inaczej. Ale kochani, charakter i poczucie humoru mam to samo" - podkreśliła na Instagramie. Monika Chwajoł od 1993 roku jest w szczęśliwym związku z Jackiem. Para ma razem dwie córki - Michelle i Nicolle. Bohaterka "Królowych życia" pokazała w mediach zdjęcia ze ślubu z ukochanym, który odbył się w 1999 roku. Wyglądała wtedy zupełnie inaczej i całkowicie zaskoczyła fanów.

"Królowe życia". Monika Chwajoł na zdjęciu z wesela. "Odbyło się w remizie strażackiej w Gdowie"

Monika Chwajoł z "Królowych życia" zakochała się w Jacku od pierwszego wejrzenia. "On przystojny z dobrym charakterem zawładnął moim sercem" - podkreśliła na Instagramie. Przez sześć lat tworzyli związek, a w 1999 roku zdecydowali się na ślub. Wesele pary odbyło się w remizie strażackiej w Gdowie. "Dwoje młodych zakochanych ludzi z wielkimi marzeniami, prawie pustym portfelem, moim wielkim optymizmem oraz Jacka spokojem zaczęliśmy planować przyszłość" - napisała. Chwajoł podkreśliła, że na początku nie było lekko i kolorowo, ale ich miłość pozwoliła im pokonać wszelkie przeszkody. "Jestem dumna, że pomimo tylu przeciwności losu i potyczek osiągnęliśmy sukces!" - wyjawiła na Instagramie. Influencerka miała też wyjątkową niespodziankę dla fanów. Pokazała zdjęcia ze ślubu i wesela. "Byliście bardzo ciekawi naszych zdjęć ślubnych, więc oto one" - podsumowała. Trzeba to przyznać, mają klimat! Największą uwagę fanów zwrócił wygląd Moniki. Kobieta przeszła przez lata spektakularną przemianę i aż trudno ją poznać.

Zupełnie inna kobieta. My to jednak mamy zdolności do transformacji, a wiek nie jest nam straszny!

Obydwoje jesteście jak wino. Mijający czas działa na waszą korzyść. Cudo.

Kobieta jak wino, czym starsza, tym lepsza. Była piękna, teraz jest idealna - czytamy w komentarzach.

"Królowe życia". Monika Chwajoł padła ofiarą nieudanego zabiegu medycyny estetycznej

Monika Chwajoł z "Królowych życia" otwarcie mówi, że kilkukrotnie korzystała z zabiegów medycyny estetycznej i poprawiła m.in. nos, piersi i usta. Kobieta ma też za sobą negatywne doświadczenia w gabinecie medycyny estetycznej i opowiedziała o nich w jednym z wywiadów, aby uchronić inne kobiety przed popełnieniem tego samego błędu. Chwajoł padła ofiarą nieudanego zabiegu i została skrzywdzona przez chirurga. Podkreśliła, że sprawa została zgłoszona do sądu. "Ktoś mnie skrzywdził i ta sprawa jest w sądzie. [...] Ostrzegam przed miejscami nieznanymi i polecanych przez dziewczyny, które tylko dla pieniędzy robią reklamy" - wyznała w rozmowie z Pudelkiem. Więcej przeczytacie tutaj.