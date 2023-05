Program matrymonialny "Chłopaki do wzięcia" cały czas cieszy się sporym zainteresowaniem wśród widzów Polsatu. Jego bohaterami są mężczyźni po przejściach, mieszkający na wsi lub w małych miasteczkach. Format pomaga im w odnalezieniu miłości. Nie da się ukryć, że Ryszard "Szczena" Dąbrowski był jednym z najbardziej charakterystycznych uczestników show. Kontrowersji wokół niego nie brakowało. Był krytykowany za przemocowe zachowanie wobec partnerki Joanny i matki Teresy. Oprócz tego nadużywał alkoholu i często trafiał do zakładu karnego.

"Chłopaki do wzięcia". Szczena wybrał się z wizytą do starego domu. Niewiele po nim zostało

Od jakiegoś czasu Szczena nie występuje już w "Chłopakach do wzięcia". Po udziale w programie telewizyjnym starał się ułożyć życie na nowo. Szybko jednak popadł w tarapaty. Był poszukiwany trzema listami gończymi. Po wyjściu z więzienia bardzo się zmienił. Odzyskał ukochaną, z którą w 2021 roku doczekał się syna. Niedługo po tym media obiegła informacja, że parze odebrano dziecko, a Ryszard ponownie trafił do aresztu. Ostatnio Szczena wykazuje wzmożoną działalność w mediach społecznościowych. Wszystko wskazuje na to, że mógł już opuścić więzienne mury. Na jednym z nowo opublikowanych nagrań możemy zobaczyć, co pozostało z jego domu.

Jeszcze niedawno pisaliśmy o tym, że dom Szczeny jest w opłakanym stanie i wygląda na opuszczony. Wówczas fani tworzyli różnorodne spekulacje na temat tego, co się stało z matką mężczyzny. Jeden z internautów przekazał, że kobieta przebywa w domu opieki. Niedługo po tym do sieci trafiło nagranie, z którego wynikało, że dom Ryszarda i jego matki zniknął z powierzchni ziemi. Jak sytuacja prezentuje się obecnie? Niestety podobnie. Szczena opublikował na TikToku film, na którym widzimy, że wybrał się w odwiedziny na teren, gdzie niegdyś stał jego dom. Jak się okazuje, na działce wciąż znajduje się jedynie stara ziemia oraz pozostałości po starym budownictwie.

Pod opublikowanym nagraniem niemal od razu pojawiły się liczne komentarze. Internautów wciąż nurtuje jedna kwestia. Co się stało z mamą Szczeny. "Co z panią Teresą? Gdzie teraz mieszka?", "Co z mamą?" - dopytywali. Ryszard postanowił zaspokoić ich ciekawość. "Mama przebywa w ośrodku opieki społecznej i bardzo sobie chwali, ma wszystko, ja, Asia oraz córki ją odwiedzają i jest zadowolona" - wyjaśnił.

Nie da się ukryć, że związek Szczeny i Asi z "Chłopaków do wzięcia" należał do dość burzliwych. Para co chwile rozstawała się i ponownie schodziła. Po wyjściu Ryszarda z więzienia para ponownie się do siebie zbliżyła. Szczena co chwile publikuje nowe nagrania na TikToku, w niektórych pojawia się w towarzystwie Asi. Mało tego jeden z nich otrzymał dość jednoznaczny podpis "Moja Asieńka", co mogłoby sugerować, że znowu są razem. Niedługo później Szczena pochwalił się metamorfozą Asi. Twierdził, że sam podjął się przefarbowania jej włosów. Zatem wygląda na to, że oboje próbują na nowo odbudować relację. Zobacz też: "Chłopaki do wzięcia". Karina Koch była blondynką. Pokazała archiwalne zdjęcia. "Robione kalkulatorem".