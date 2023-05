Księżna Kate i książę William opublikowali niedawno w sieci filmik z przygotowań do wyjścia na ceremonię koronacji króla Karola III. Przy okazji można było podejrzeć wnętrza ich londyńskiej posiadłości. Mimo że para większość czasu spędza w Adelaide Cottage w Windsorze, to właśnie Pałac Kensington jest ich bazą wypadową, gdy przebywają w stolicy. W ujęciach pomieszczenia widać rodzinne zdjęcia w ramkach i niewielkie figurki, które wyglądają jak pamiątki z podróży. Fani rodziny królewskiej od zawsze zastanawiali się, jak wygląda życie prywatne książęcej pary. Jak zachowują się w domowym zaciszu, kiedy nie muszą przestrzegać sztywnych zasad królewskiej etykiety? To właśnie dlatego serial Netfliksa "The Crown" zyskał tak ogromną popularność. Pokazał, że członkowie arystokratycznego rodu za zamkniętymi niczym innym nie różnią się od "zwykłych" ludzi i przeżywają podobne rozterki. Jak się okazuje, książę William w domu potrafi poważnie zirytować małżonkę. Wszystko za sprawą pizzy.

Księżna Kate narzeka na księcia Williama. Denerwuje ją sposób, w jaki spożywa posiłki

Jak się okazuje, książę William ma jedną bałaganiarską cechę, która doprowadza do szewskiej pasji księżną Kate. Wszystko wyszło na jaw podczas jednej z oficjalnych wizyt w bazie wojskowej. Para w 2018 roku wybrała się do bazy sił powietrznych Wielkiej Brytanii na Cyprze. Jak donosi Mirror, Kate i William spotkali się z personelem wojskowym i otworzyli nowy obiekt rekreacyjny.

Kiedy książę William rozejrzał się po nowym wystroju, żartobliwie ostrzegł, aby "trzymać pizzę z dala od sof". Księżna Kate dodała, że nie znosi, kiedy jej mąż nie spożywa posiłku przy stole i zostawia okruszki jedzenia na kanapie. Sama księżna przyznała w jednym z wywiadów, że jeśli zamawiają z mężem coś na wynos, to sama najczęściej wybiera curry. Tego upodobania z kolei nie podziela William, który nie lubi ostrych potraw.

Ekspert od tematów rodziny królewskiej Tom Bower zauważył, że podczas koronacji króla Karola III księżna Kate nie oddała należnego hołdu nowej królowej. Kiedy nowy król i jego małżonka opuszczali katedrę w Opactwie Westminsterskim księżna Kate nie dygnęła przed Camillą. Całą sytuację można podejrzeć w materiale, który zarejestrowały kamery. Jak się okazuje żona williama, jest ku temu ważny powód. Jak donosi prasa, panie nie mają najlepszych stosunków, bo Camilla znieważyła rodzinę Kate. Żona króla Karola III miała zmusić rodziców Middleton do używania drzwi dla służby, kiedy para odwiedziła Pałac Kensington. Więcej przeczytasz tutaj.