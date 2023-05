"Love Island". Marta i Adam zerwali. Wyjawiła powód. "Nie czuję się dobrze"

Adam Boguta i Marta Borkowska poznali się w siódmej edycji "Love Island". Para doszła aż do finału, gdzie zajęła trzecie miejsce. Jeszcze w trakcie trwania programu rozanielony Adam wyznał Marcie, że się w niej zakochuje. Widzowie od początku nie przepadali za uczestnikiem, który podczas pobytu na wyspie kilkukrotnie zmieniał partnerki. W kluczowym momencie chcieli, aby odpadł z programu i nie wierzyli w jego miłosne zapewnienia. Po zakończeniu show para kontynuowała relację. W mediach społecznościowych chętnie dzielili się efektami romantycznych sesji zdjęciowych. W planach mieli także wspólne mieszkanie. Nagle z profilu Adama i Marty zniknęły wspólne zdjęcia, co od razu zaniepokoiło fanów. Jak się wkrótce okazało, nie są już razem. Dlaczego się rozstali? Adam ostatecznie się nie zakochał.

"Love Island". Adam i Marta nie są już razem. "Nie zakochał się"

Na instagramowych profilach Marty i Adama pojawiły się właśnie informacje, że uczestnicy "Love Island" nie są już razem. W rozmowie z serwisem Plejada Marta wyznała, że Adam ostatecznie się w niej nie zakochał i dlatego zdecydowała się zakończyć relację. "Zapytałam, czy mnie kocha i nie odpowiedział. Więc dla mnie wszystko było jasne. Nie czuję się dobrze, bo była to dla mnie niespodzianka. Myślałam, że jest między nami okej. Byłam naprawdę zakochana. Nie żałuję tej relacji. To był piękny czas" - podkreślila. Na Instagramie podczas Q&A z widzami Marta przyznała, że właśnie została singielką, ale nie ma żalu do Adama, bo sama miała podobną sytuację w poprzednich relacjach. Uczestniczka "Love Island" podkreśliła, że ich relacja była szczera i prawdziwa, a nie stworzona po to, aby dojść do finału w programie.

Nie jestem już z Adamem. Nie zakochał się i nie winię go za to. Sama tak miałam w poprzednich związkach i całkowicie rozumiem. Nie da się kogoś zmusić do miłości. Życzę mu jak najlepiej - wyznała Marta.

"Love Island". Adam opublikował informację o rozstaniu. "Wszyscy jesteśmy dorośli"