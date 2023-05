Już wkrótce rozpocznie się wyjątkowa odsłona programu "Hotel Paradise All Stars". Tym razem w randkowym show pojawią się uczestnicy z sześciu poprzednich edycji, którzy nadal są singlami. Póki co, większość nazwisk zostało utrzymanych w tajemnicy. Producenci postanowili jednak zdradzić kilka szczegółów. Wiemy, kto pojawi się w nowej odsłonie programu. Internauci nie są zachwyceni.

"Hotel Paradise". Znamy nową uczestniczkę

Do nowej odsłony "Hotelu Paradise" dołączy Julia Skrodzka. Uczestniczka wystąpiła w randkowym show w drugiej edycji. Widzowie pamiętają ją głównie z relacji z Kamilem. Początkowo tworzyli zgodną parę, która świetnie się dogadywała. Niestety, po czasie wyszło, że ich wybuchowe charaktery nie potrafią ze sobą współgrać. W ich związku pojawiły się liczne kłótnie. Podczas jednego z Rajskich Rozdań, Julia została wytypowana do opuszczenia hotelu. Gdy tylko wróciła, okazało się, że nie ma dla niej miejsca u boku żadnego z pozostałych bohaterów.

Po zakończeniu drugiej odsłony "Hotelu Paradise", Julia Skrodzka skupiła się na karierze w branży kosmetologicznej. Na swoim profilu na Instagramie ujawniła, że bardzo się cieszy na powrót do programu. Fani show są mniej entuzjastyczni. Część z nich nie przepadała za uczestniczką. Nawiązali do jej dawnego związku z Kamilem. "Ani ona, ani Kamil nie powinni być w tym programie. Toksyczni ludzie z przerośniętymi ego", "Tak, dajcie jeszcze Kamila i niech się kłócą" - czytamy w sekcji komentarzy.

"Hotel Paradise". Kto jeszcze wystąpi w nowej edycji?

Jedną z uczestniczek, która pojawi się w "Hotelu Paradise All Stars" będzie 28-letnia Basia Pędlowska. Bohaterka wystąpiła w trzeciej odsłonie randkowego show. Była szczególnie bliska Krystianowi. Początkowo wydawało się, że łączy ich coś więcej, niż tylko dążenie do wygranej. Jak się jednak okazało, w finale uczestnik rozbił kulę. Pieniędzmi podzielił się z drugą parą finalistów. Po zakończeniu programu Basia wróciła do pracy w gastronomii. Niedługo potem postanowiła przeprowadzić się do innego miasta i zmienić branżę. Do "Hotelu Paradise" wróciła przede wszystkim aby zaznać więcej dobrej zabawy. Pierwszy odcinek nowego sezonu będzie dostępny już 25 maja 2023 roku.