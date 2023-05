Izabela Macudzińska to jedna z najbardziej rozpoznawalnych uczestniczek "Królowych życia". Właścicielka butiku z ubraniami uwielbia otaczać się luksusem, a w programie występowała u boku najpierw narzeczonego, a później męża, Patryka Borowiaka. Para pobrała się w lipcu 2019 roku, a uroczystość odbyła się przed telewizyjnymi kamerami. Przygotowania, ślub i wesele zakochanych można było zobaczyć w siódmym sezonie show. Dla widzów była to prawdziwa gratka, a dla uczestników - rollercoaster emocji.

Izabela Macudzińska i Patryk Borowiak z "Królowych życia" powiedzieli sobie "tak" w programie

Ślub Izabeli Macudzińskiej i Patryka Borowiaka odbył się w kościele św. Jadwigi i św. Jakuba Apostoła we wsi Lusowo niedaleko Poznania. Później para wyprawiła huczne wesele w Pałacu Jaśminowym pod Poznaniem. Tam też przyszli małżonkowie szykowali się do ceremonii. Panna młoda tego dnia postawiła na suknię kroju syrenki bez ramiączek i z dekoltem w kształcie serca. Na dole białej kreacji ciągnęły się warstwowe falbany. Do tego wybrała bardzo długi, tiulowy welon. Jak jednak zaznaczyła, dodała coś od siebie.

Ja wiedziałam, co się mu podoba i w jakiej sukni chciałby mnie zobaczyć. Ale chciałam coś podkreślić, dlatego m.in. te czerwone usta, żeby to było inne (...). Zakładanie sukni jest emocjonalne, tym bardziej że się stresowałam, bo jedna druhna tu, druga tam, nie mogłam nikogo zebrać, bo chciałam zrobić pamiątkowe zdjęcie. I czego się bałam? Czy w ogóle się zapnę w niej (sukni - red.), czy czasami nie przytyłam - powiedziała Izabela Macudzińska podczas nagrań ślubnego odcinka.

Obawy były nieuzasadnione, gdyż suknia leżała jak ulał. Jak bywa w przypadku Izabeli Macudzińskiej, tego dnia musiał być błysk i eleganckie dodatki. Kreację tworzyła również okazała tiara i duże połyskujące kolczyki. Do ołtarza uczestniczkę poprowadził ojciec, a pan młody był zachwycony wyglądem żony. Sam również wybrał nietypowy strój - garnitur z wytłaczanego złotymi wzorami materiału. Nawet druhny miały dopasowane do koncepcji kreacje - długie złote sukienki.

'Królowe życia'. Izabela Macudzińska z druhnami w dniu ślubu fot. 'Królowe życia'/TTV

"Królowe życia". Izabela Macudzińska we łzach na ślubie

Kulminacyjny punkt stanowiła przysięga w kościele. Wówczas stres wziął górę i państwo młodzi nie mogli opanować emocji. Patryk Borowiak lekko pogubił się w słowach przysięgi, a jego żonie zabrakło słów. W pewnym momencie zaniemówiła i zaczęła się śmiać, czym rozbawiła zgromadzonych gości. Po chwili w jej oczach pojawiły się łzy wzruszenia. Więcej zdjęć ze ślubu pary zobaczycie w galerii w górnej części artykułu.

'Królowe życia'. Izabela Macudzińska podczas przysięgi małżeńskiej nie mogła opanować emocji fot. 'Królowe życia'/TTV

Zarówno podczas zakupu sukni, jak i uroczystości parze towarzyszyła córka. Dziś Eliza ma już 15 lat, a dumni rodzice niedawno świętowali jej urodziny, pokazując jej nowe zdjęcie. Wśród internautów pojawili się jednak tacy, którym nie spodobało się, że nastolatka ma makijaż.