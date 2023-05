Filip Chajzer znika z "Dzień dobry TVN". Wiadomo, kto go zastąpi

Filip Chajzer zebrał się na ważne wyznanie. Oświadczył, że ma kłopoty zdrowotne i jest pod opieką specjalistów. Z tego względu jest zmuszony przerwać pracę w "Dzień dobry TVN". "Nie będę ukrywać, że mój stan zdrowia ostatnio nie jest Disneylandem. Chwilę mnie nie będzie na antenie. Jestem pod opieką wybitnych specjalistów i dziękuję Bogu oraz moim najbliższym za to, że do nich w ostatniej chwili trafiłem" - napisał w poście na swoim profilu na Facebooku. Póki co, nie zdradził szczegółów.

Zobacz wideo Małgorzata Ohme o Filipie Chajzerze: Cokolwiek by nie zrobił, to generuje kontrowersyjne opinie

Ewa Drzyzga zastąpi Filipa Chajzera

Filip Chajzer od wielu lat prowadzi znaną śniadaniówkę. Jego partnerką w "Dzień dobry TVN" jest Małgorzata Ohme. Portal Wirtualnemedia.pl uzyskał informacje, kto zastąpi prezentera. "W najbliższą sobotę "DDTVN" poprowadzą wspólnie Małgorzata Ohme i Ewa Drzyzga. Filip wróci na antenę pod koniec miesiąca" - czytamy. Znana dziennikarka zdobyła dużą popularność wśród widzów stacji TVN. Przez 16 lat prowadziła kultowe talk-show "Rozmowy w toku". Znana jest także z produkcji "Raport life", a także z programu medycznego "36,6".

Według wstępnych ustaleń, Filip Chajzer powróci na antenę już pod koniec maja. Prezenter zrezygnował z podawania szczegółów na temat stanu zdrowia do mediów. Warto przypomnieć, że w 2020 roku dziennikarz zmagał się z depresją. W wywiadzie z magazynem "Viva!" przyznał, że był to jeden z najgorszych okresów w jego życiu.

