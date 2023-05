Program "Gogglebox. Przed telewizorem" emitowany jest na antenie TTV od 2014 roku. Agnieszka Kotońska pojawiła się na ekranach już w pierwszym odcinku. Widzowie mogą ją oglądać na kanapie w towarzystwie męża i syna. Od tamtej pory cała rodzina Kotońskich zyskała sporą popularność, a uczestniczka dobrze wykorzystała swoje pięć minut, przenosząc sławę do sieci. Na Instagramie dzieli się tym, co u niej słychać. Relacjonowała także metamorfozę, którą przeszła, a co jakiś czas wraca do dawnych zdjęć. Różnica jest ogromna.

Zobacz wideo Agnieszka Kotońska z Gogglebox pokazała nagranie z zaręczyn. "Artur jak Zenek Martyniuk"

"Gogglebox". Agnieszka Kotońska pokazała stare zdjęcia. Jak inna osoba

Celebrytka chętnie publikuje swoje zdjęcia i jak sama mówi, czuje się pewną siebie, spełnioną kobietą. Jakiś czas temu podjęła decyzję, by zmienić niezdrowe nawyki. Efektami ciężkiej pracy z dietą i siłownią podzieliła się z fanami. Udało jej się wówczas zapracować na wymarzoną sylwetkę. Co jakiś czas wstawia na Instagramie zdjęcia sprzed lat, przy których wspomina dawną wersję siebie.

Od razu wstawiam fotkę dla przypomnienia. Po lewej stronie Aga, która pięć lat temu miała swój styl - kolorowy ptak z "Gogglebox", kobieta, która kocha i będzie kochać falbanki, kolorowe opaski na głowę i mocny makijaż i choć miała 30 kg nadwagi i blond włosy rozjaśnione do granic możliwości, to wy ją taką pokochaliście i kochacie. Nie wspomnę o poczuciu humoru i mega dobrej energii - napisała na Instagramie.

Agnieszka Kotońska przeszła ogromną metamorfozę od czasu pierwszego odcinka 'Gogglebox' fot. instagram.com/agnieszkakotonska

Dodała także opis samej siebie po zmianach. "Po prawej mogłam po prostu skopiować to, co pisałam wyżej, ale muszę dodać rzeczywiście - to ta sama Aga lżejsza o 30 kg. Czy pewniejsza? Nie, zawsze byłam pewna siebie i tego, co robię! Zmiana jest i to widać gołym okiem. Przyznam, że telewizja otworzyła mi oczy na niektóre rzeczy. Zmieniłam makijaż, zmieniłam włosy, zmieniam pomału swój styl, zaczęłam zdrowo jeść, ćwiczyć. Wcześniej byłam bardziej leniem kanapowym, teraz jestem (może za mocne słowo, ale...) fit mama. Ćwiczę, zdrowo jem i tryskam energią". Więcej zdjęć Agnieszki Kotońskiej sprzed niemal dziesięciu lat znajdziecie w naszej galerii w górnej części artykułu.

Agnieszka Kotońska z "Gogglebox" eksperymentuje z wyglądem

Uczestniczka "Gogglebox" nie ukrywa, że uwielbia zmiany, zwłaszcza na głowie. Do tej pory, przez dziewięć lat emisji programu widzowie mogli ją oglądać w blondzie, brązie, różowych pasemkach, a nawet warkoczykach. Jednak nie zawsze nowe zdjęcia celebrytki przypadają do gustu fanom. Jakiś czas temu została skrytykowana za rzekome nadużywanie upiększających filtrów. Internauci zwracali uwagę, że ich ulubienica wygląda inaczej niż na ekranie. Sami zobaczcie. Innym razem Kotońska odniosła się do zarzutów, publikując zdjęcie bez makijażu i filtrów, podkreślając przy tym, że jest świadomą swojej urody kobietą, która nie potrzebuje upiększaczy. ZOBACZ TEŻ: "Królowe życia". Aleksandra Szafrańska chwali się nowymi pośladkami. Tydzień wcześniej przeszła operację