Gabriela Raczyńska rozpoczęła karierę jako dziecko. W "M jak miłość" zadebiutowała w 2013 roku w wieku zaledwie ośmiu lat. Od tamtej pory wciela się w postać Basi Zduńskiej, przybranej córki Pawła (Rafał Mroczek). Niedawno młoda aktorka obchodziła 18. urodziny. Na przestrzeni lat przeszła też sporą metamorfozę. Po słodkiej blondynce nie ma ani śladu. Dziś Raczyńska stawia na bardziej drapieżny wizerunek.

"M jak miłość". Serialowa Basia jest już dorosła. Na nowych zdjęciach trudno ją rozpoznać

Widzowie "M jak miłość" poznali Basię jako uroczą blondynkę z włosami do pasa. Kilka lat temu Gabriela Raczyńska, a co za tym idzie, również grana przez nią postać, radykalnie zmieniła wizerunek. Młoda aktorka zdecydowała się na ostre cięcie i zmianę koloru. Na jej głowie zagościł ciemny brąz, a fryzura została mocno wycieniowana. Metamorfozie uległa także garderoba serialowej córki Pawła. Raczyńska upodobała sobie rockowe stylizacje.

Kariera aktorska Gabrieli Raczyńskiej nie ogranicza się tylko do występów w "M jak miłość". Młoda artystka zagrała także role epizodyczne w kilku innych polskich serialach. Pojawiła się w "Ojcu Mateuszu", a także "Rodzince.pl", "Komisarzu Aleksie" czy "Prokuratorze". Wystąpiła również w "Drugiej szansie", gdzie przez kilka sezonów wcielała się w Alę. Próbowała swoich sił także na deskach teatru. Serialowa Basia od dziecka pasjonuje się też muzyką. Pochodzi z artystycznej rodziny. Jej autorytetem jest dziadek, który w przeszłości występował w operetce. Sama aktorka gra na fortepianie i harfie.

"M jak miłość". Co słychać u Basi Zduńskiej? Córka Pawła przeżyła chwile grozy

W wiosennym sezonie "M jak miłość" nie zabrakło emocji. W życiu Basi doszło do traumatycznych wydarzeń. Zduńska została napadnięta przez nieznajomego, który zwabił ją do samochodu. Napastnik udawał, że zgubił się w drodze do matki i poprosił nastolatkę o pomoc. Jego prawdziwe zamiary szybko jednak wyszły na jaw. Na szczęście córce Pawła udało się wydostać z auta gwałciciela. Niestety, w trakcie ucieczki przez las Basia uderzyła się w głowę i straciła przytomność. Nieszczęśliwy wypadek spowodował, że oprawca wycofał się i uciekł z miejsca zdarzenia. Zduńska zgłosiła zdarzenie na policji. Funkcjonariuszom nie udało się jednak schwytać gwałciciela, a nastolatka długo nie mogła uporać się z bolesnymi wspomnieniami.