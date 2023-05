"Rolnik szuka żony" to uwielbiane przez widzów Telewizji Polskiej randkowe show. Bohaterami programu zazwyczaj są mieszkańcy wsi lub małych miasteczek, którzy poszukują miłości. Format ma na celu pomóc im w odnalezieniu drugiej połówki. Prace nad dziesiątą jubileuszową edycją programu ruszyły już w kwietniu. W minione święta wielkanocne został wyemitowany pierwszy odcinek z zapowiedziami bohaterów. Wszystko wskazuje na to, że prace nad programem trwają w najlepsze. Prowadząca Marta Manowska właśnie wyruszyła w trasę z listami od kandydatów.

REKLAMA

Zobacz wideo W jaki sposób swoje domy urządzili uczestnicy programu "Rolnik szuka żony"?

Ruszyły nagrania "Rolnika szuka żony". Marta Manowska jedzie wręczyć pierwsze listy

Po odcinku zerowym uczestnicy "Rolnika szuka żony" czekają na listy od kandydatów, którzy wyrażą chęć, by zagościć na ich gospodarstwach. Widzowie mieli okazję poznać ośmiu nowych bohaterów. Nie wszyscy pojawią się w emisji show. Odpadną ci, którzy otrzymają najmniej zgłoszeń.

Komplet Kamili z "Rolnika" zrobił furorę, ale patrzymy na buty. Obłędny kolor

Marta Manowska już wie, kto pojawi się w najnowszym sezonie. Właśnie przemierza Polskę, by odwiedzić uczestników i wręczyć im listy. Pierwszą relacją z podróży podzieliła się na Instagramie. Wszystko wskazuje na to, że jest cała w skowronkach. "Zaczęło się! To tak ważny moment. Tak czuły, odpowiedzialny, bliski. Siebie i drugiej osoby. Zawiozłam dziś listy do pierwszego bohatera. Jeszcze nikt przez te dziesięć lat nie przeczytał ich w taki sposób. Cieszę się, że poznaję w swoim życiu tak fantastycznych ludzi. Jedziemy dalej. Trzymajcie kciuki za naszych bohaterów" - napisała.

Pod opublikowanym postem niemal od razu pojawiły się liczne komentarze. Internauci nie kryli zachwytu i nie szczędzili miłych słów. Posypały się same komplementy. "Powodzenia", "Niech odnajdą to, czego szukają!" - czytamy.

Marta Paszkin rozpoczęła sezon weselny i pochwaliła się kreacją. Strzał w dziesiątkę!

"Rolnik szuka żony". Kiedy premiera najnowszej edycji?

Premiera dziesiątego sezonu "Rolnika szuka żony" nadchodzi wielkimi krokami. Najprawdopodobniej pierwsze odcinki jubileuszowej edycji trafią na antenę TVP 1 już w jesiennej ramówce. Jak potoczą się losy nowych bohaterów? Czy uda im się powtórzyć sukcesy par z poprzednich edycji i odnaleźć szczęście w miłości? O tym przekonamy się już niebawem. Zobacz też: "Rolnik szuka żony". Małgorzata powiększyła usta? Fani cały czas dopytują. Rolniczka pokazała stare zdjęcie.