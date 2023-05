Program matrymonialny "Chłopaki do wzięcia" cieszy się sporą popularnością wśród widzów Polsatu. Jego bohaterami najczęściej są mężczyźni po przejściach, mieszkający na wsi lub w małych miasteczkach. Format pomaga im w odnalezieniu drugiej połówki. Nie da się ukryć, że Ryszard "Szczena" Dąbrowski i Joanna Wieloch byli jednymi z najbardziej charakterystycznych uczestników. Ostatnio informowaliśmy o tym, że para mogła dać sobie kolejną szansę. Teraz wracamy z kolejną rewelacją. Do sieci trafiło nowe nagranie. Tym razem Szczena postanowił zabawić się we fryzjera. Musicie to zobaczyć.

"Chłopaki do wzięcia". Szczena się przebranżowił? Odpowiada za metamorfozę ukochanej. Teraz jest ruda. "Fajnie wyszło"

Szczena już na zawsze zapadł w pamięci widzów. Na początku jego wybryki wydawały się nawet zabawne. Z pewnością większość fanów kojarzy scenę, w której ukradł matce rower. Później jego zatargi z prawem zaczęły być o wiele bardziej poważne. Mężczyzna był poszukiwany trzema listami gończymi. Gdy wpadł w tarapaty, jego ukochana cierpliwie na niego czekała. Mimo to związek nie przetrwał próby czasu i para się rozstała.

Karina z "Chłopaków do wzięcia" była blondynką. Pokazała archiwalne zdjęcie

Po wyjściu z więzienia mężczyzna zmienił się nie do poznania. Odzyskał ukochaną, z którą w 2021 roku doczekał się syna. Niedługo po tym media obiegła informacja, że parze odebrano dziecko, a Ryszard ponownie trafił do aresztu. Ostatnio Szczena wykazuje wzmożoną działalność w mediach społecznościowych. Wszystko wskazuje na to, że mógł już opuścić więzienne mury. Na jego TikToku coraz częściej pojawiają się nagrania w towarzystwie Joanny. W najnowszym z nich możemy zobaczyć kobietę po przebytej metamorfozie. Ukochana Szczeny zdecydowała się na zmianę koloru włosów. Teraz jest ruda. Trzeba przyznać, że w takim odcieniu jej do twarzy.

Jak się okazuje, za cały przebieg metamorfozy odpowiedzialny jest Ryszard. W jednym z komentarzy wyjaśnił internautom, że to on podjął się tego trudnego przedsięwzięcia i jest zadowolony efektem końcowym swojej pracy. "A wiecie, że ja sam stworzyłem tę nową fryzurę, czyli nałożyłem kolor. Myślę, że fajnie wyszło, jak na pierwszy raz. A wy co o tym myślcie?" - zapytał. Na odpowiedź fanów nie musiał długo czekać. Internauci są jednomyślni. "Śliczna!", "Asi najfajniej w rudym chyba" - czytamy.

"Chłopaki do wzięcia". Karina pokazała archiwalne zdjęcie. Niegdyś była blondynką. "Ronione kalkulatorem"

Karina Koch jest jedną z uczestniczek programu "Chłopaki do wzięcia". Co prawda kobieta nie ma szczęścia w miłości, ale może pochwalić się sporym gronem fanów. Aktywnie działa w mediach społecznościowych i często wchodzi z nimi w interakcję. Ostatnio postanowiła podzielić się archiwalnym zdjęciem. Karina pokazała fotografię sprzed lat, na której wyglądała zupełnie inaczej. Wówczas na jej głowie gościł platynowy blond. Być może uczestniczka rozważa jakieś zmiany w wyglądzie i dlatego wzięło ją na wspominki. "Mega stare zdjęcie. Robione kalkulatorem. Może znowu sobie zrobić takie mocne pasemka?" - napisała w poście. Zobacz też: "Chłopaki do wzięcia". Karina dopiero co się rozstała, a u jej boku tajemniczy mężczyzna. Ma podobną fryzurę do niej.