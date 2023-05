Nagrania do najnowszego sezonu programu "Nasz nowy dom" właśnie wystartowały. Jakiś czas temu dowiedzieliśmy się, że Katarzyna Dowbor nie poprowadzi kolejnej edycji. Lubianą dziennikarkę zastąpi aktorka Elżbieta Romanowska. Nowa prowadząca ma już za sobą pierwszy dzień na planie. Przy okazji zapoznała się z zespołem, m.in. architektem Maciejem Pertkiewiczem oraz kierownikiem Przemysławem Oślakiem. Być może to jeszcze nie koniec zmian. Fani domagają się, by do programu powrócił Artur Witkowski. Jest na to szansa? Sympatyczny były szef ekipy budowlanej rozwiał wszelkie wątpliwości.

"Nasz nowy dom". Artur Witkowski powróci do programu? Jednoznaczna odpowiedź

Po odejściu Artura Witkowskiego z programu "Nasz nowy dom" widzowie byli rozczarowani. Kierownik budowy był obecny w progamie od samego początku, a fani zdążyli przyzwyczaić się do jego żartów i pozytywnego usposobienia. Mimo to mogą dalej śledzić jego losy za pośrednictwem mediów społecznościowych.

Widzowie, którzy poznali Artura Witkowskiego w programie, na bieżąco obserwują jego kolejne poczynania. Jedna z internautek okazała się być wyjątkowo dociekliwa i zapytała go, czy istnieje cień możliwości, by powrócił do programu. Niestety, okazuje się, że kierownik budowy, ani myśli o tym, by powrócić na plan. Jego odpowiedź była dość precyzyjna. "Nie, działamy w innym zakresie" - napisał.

"Nasz nowy dom". Dlaczego Artur Witkowski postanowił odejść z programu?

W 2022 roku Artur Witkowski niespodziewanie poinformował, że nie może wziąć udziału w kolejnych nagraniach do programu. Powodem miały być poważne problemy zdrowotne. Jak się później okazało, z pozoru błahe przeziębienie przerodziło się w zapalenie ucha, które ciągnęło się przez długie miesiące. "Przewiało mnie, a potem zapalenie ucha i porażenie nerwu twarzy. Wlekło się pół roku, ale już jest prawie okej" - pisał wówczas Witkowski. Nikt nie spodziewał się jednak, że uwielbiany kierownik budowy zdecyduje się odejść na stałe. W jednej z ówczesnych wypowiedzi wyjawił, że choroba odcisnęła na nim spore piętno, co przyczyniło się do rezygnacji z telewizyjnego show.

"Nasz nowy dom". Czym się teraz zajmuje Artur Witkowski?

Artur Witkowski na remontach zna się jak mało kto, w związku z tym dalej zajmuje się pracami budowlanymi. Wraz z architektem Maciejem Pertkiewiczem przeprowadzają renowację mieszkań. Efektami ciężkiej pracy chętnie dzielą się na Facebooku. Ostatnio założyli nawet kanał na YouTubie o nazwie "Twoja Ekipa". Panowie dzielą się doświadczeniem. Pokazują m.in. na co zwracać uwagę przy wyborze ekipy, czy jak tanim sposobem odnowić coś samodzielnie. Zobacz też: Co dalej z karierą Katarzyny Dowbor? Pojawił się trop. "To będzie jednak inna stacja".