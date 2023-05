Odkąd Edward Miszczak został nowym dyrektorem programowym telewizji Polsat, w stacji dzieje się naprawdę dużo. Najpierw z programem "Twoja twarz brzmi znajomo" pożegnała się Katarzyna Skrzynecka i Michał Wiśniewski. Niedawno dowiedzieliśmy się o tym, że Katarzyna Dowbor nie poprowadzi kolejnego sezonu programu "Nasz nowy dom", a nową prowadzącą zostanie Elżbieta Romanowska. Teraz ważą się losy "Tańca z Gwiazdami". Czy uwielbiany przez widzów program zostanie zdjęty z anteny na zawsze? Poznajcie szczegóły.

REKLAMA

Zobacz wideo Sylwia Bomba o "Tańcu z Gwiazdami": Źle zniosłam komentarze, że gwiazdorzę

Co dalej z "Tańcem z Gwiazdami"? Nowe doniesienia

"Taniec z Gwiazdami" wisiał na włosku już od jakiegoś czasu. Z informacji, jakie pojawiały się w sieci, wynikało jedno. I tu nie obejdzie się bez rewolucji. Jednak takich rewelacji, jakie zostały ujawnione we wtorek 16 maja, chyba nikt się nie spodziewał. Widzowie będą musieli uzbroić się w cierpliwość. Na nowy sezon "Tańca z Gwiazdami" będzie trzeba trochę poczekać.

Hanna Lis odrzuciła "Taniec z gwiazdami". Nie spodobało się jej wynagrodzenie

14. edycja tanecznego show miała pojawić się na antenie Polsatu już na jesieni. Jednak jak wynika, z najnowszych doniesień portalu Pudelek widzowie będą musieli uzbroić się w cierpliwość. Jedna z osób pracująca za kulisami programu "Taniec z Gwiazdami" miała wyjawić, że Edward Miszczak pracuje nad drastycznymi zmianami w produkcji.

Po "Twoja twarz brzmi znajomo" i show "Nasz nowy dom" flagowy program rozrywkowy Polsatu był kolejnym na stworzonej przez Edwarda liście formatów "do odświeżenia". Te prace już się zresztą nawet rozpoczęły. Zmiany miały być poważne i objąć praktycznie wszystko — od studia, w którym realizowany jest program, przez zaskakujące roszady w prowadzących i jurorach, na kształcie emitowanych na antenie Polsat Cafe "Kulisów Tańca z Gwiazdami" kończąc — podał informator.

To jeszcze nie koniec rewelacji. W związku z planowanymi zmianami Edward Miszczak miał podjąć decyzję o tymczasowym zawieszeniu uwielbianej przez widzów produkcji. "Miszczak uznał jednak, że aby 'Taniec z Gwiazdami' powrócił do dawnej chwały, potrzeba więcej czasu i energii. Napięty harmonogram prac nad jesienną ofertą Polsatu nie pozwala zaś na realizację tych ambitnych planów. Ostatecznie podjęto więc decyzję, że taneczne show spada z ramówki i w tym roku w ogóle nie pojawi się na antenie" - zdradził informator.

Hakiel w "Tańcu z Gwiazdami"? Oferta została złożona. "Trzymamy kciuki"

"Taniec z Gwiazdami". Kiedy pojawi się nowy sezon?

Wszystko wskazuje na to, że "Tańca z Gwiazdami" nie ominie widmo zmian. Według informacji portalu Pudelek, odmieniony program ma z przytupem powrócić na antenę wiosną. "Odświeżony program ma wrócić na wiosnę 2024 roku, co ma pozwolić produkcji na zabezpieczenie gwiazd z najwyższej półki. Takich, które zatańczą i tych, które te popisy będą oceniały" - wyjawił informator. Zobacz też: Wystąpili w "Tańcu z Gwiazdami", ale ich pięć minut minęło. Sprawdzamy, co dziś u nich słychać.