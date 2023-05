"Nasz nowy dom" to uwielbiany przez widzów program. Format polega na niesieniu pomocy najbardziej potrzebującym. Przez dziesięć lat od rozpoczęcia emisji ekipa wyremontowała prawie 300 domów, tym samym odmieniając losy ich rodzin. Jakiś czas temu dowiedzieliśmy się, że Katarzyna Dowbor nie poprowadzi kolejnego sezonu programu "Nasz nowy dom". Zaskakująca decyzja Edwarda Miszczaka spotkała się z ogromnym oburzeniem wielu internautów. Lubianą dziennikarkę zastąpi aktorka Elżbieta Romanowska. Zdjęcia do najnowszego sezonu właśnie wystartowały.

"Nasz nowy dom". Nagrania właśnie wystartowały. Jak sobie poradziła Elżbieta Romanowska? "Stres działa na mnie motywująco"

W poniedziałek 15 maja rozpoczęły się nagrania do nowego sezonu programu "Nasz nowy dom". Prowadząca Elżbieta Romanowska miała okazję po raz pierwszy spotkać się z architektem Maciejem Pertkiewiczem i ekipą remontową Przemysława Oślaka.

Elżbieta Romanowska wyznała, że cały czas towarzyszy jej ogromny stres. Mimo to cieszy się, że dołączyła do ekipy programu. "Jest we mnie wiele emocji od ekscytacji po stres czy sobie poradzę, czy nie zawiodę. Na szczęście stres działa na mnie motywująco. Cieszę się, że będę częścią tak wspaniałej ekipy działającej w tak słusznej sprawie. "Nasz nowy dom" to program, który realnie zmienia życie ludzi i daje nadzieję tym, którym niejednokrotnie tej nadziei zabrakło. Cieszę się, że będę mogła w tych ważnych momentach towarzyszyć rodzinom, które tej pomocy potrzebują. To oni i ich poruszające, często bardzo trudne historie są głównymi bohaterami tego program" - mówiła Elżbieta Romanowska.

Pierwsze zdjęcia z planu zostały również opublikowane w mediach społecznościowych programu. Na udostępnionych fotografiach możemy zobaczyć m.in. nową prowadzącą w towarzystwie ekipy remontowej. Na ich twarzach gości promienny uśmiech. Być może przełamali już pierwsze lody i nieco się zapoznali. "Ekipa Polsatu rozpoczęła pierwszy remont w nowym sezonie "Nasz nowy dom" Prowadząca program Elżbieta Romanowska już na planie. Trzymamy kciuki!" - napisano na Instagramie.

Pod opublikowanym postem niemalże od razu pojawiły się liczne komentarze. Internautom nie było do śmiechu. "Z całym szacunkiem, ale to już nie będzie to samo", "Jakoś nie ma we mnie entuzjazmu", "To już inny nasz nowy dom", "Bardzo lubię panią Elę, ale to program Pani Kasi" - pisali. To tylko nieliczne komentarze. Wśród nich znalazła się też nuta optymizmu. "Bez przesady. Dajmy szansę nowej prowadzącej" - napisał jeden z internautów. Premierowe odcinki programu "Nasz nowy dom" pojawią się na antenie Polsatu już jesienią.

"Nasz nowy dom". Katarzyna Dowbor zwróciła się do fanów. "Prawdziwych przyjaciół poznaje się w trudnych chwilach"

Katarzyna Dowbor była związana z programem "Nasz nowy dom" przez dekadę. W związku z tym widzowie zdążyli się już przyzwyczaić do niej w roli prowadzącej. Dziennikarka została odsunięta od formatu nagle. W obszernym wpisie, jaki opublikowała na Instagramie, sama nie kryła wzburzenia. Jak się okazuje, w trudnych chwilach może liczyć nie tylko na wsparcie od najbliższych, ale i od fanów. Ostatnio na jej profilu pojawiły się podziękowania skierowane prosto do nich. "To naprawdę wzruszające i bardzo miłe, kiedy odkrywasz, jak wiele osób jest ci życzliwych, jak wiele osób okazuje wsparcie... Kiedy widzisz, że twoją pracę, zaangażowanie i doświadczenie zawodowe doceniają także koledzy i koleżanki z pracy oraz twoi byli przełożeni. Dziękuję wam za to! Prawdziwych przyjaciół poznaje się w trudnych chwilach. A ja mam ich wielu. Jeszcze raz bardzo wam dziękuję" - napisała. Zobacz też: Katarzyna Dowbor zwróciła się do fanów. Pisze o "trudnych chwilach".