Adrianna i Michał to para z dziewiątej edycji programu "Rolnik szuka żony". Między uczestnikami bardzo szybko pojawiło się uczucie, które przerodziło się w miłość. Po finale programu wyznali, że są już po zaręczynach i planują ślub, który ma odbyć się w 2023 roku. "Nigdy w życiu czegoś takiego nie poczułam. Ja przy Michale tak naprawdę zrozumiałam, że wcześniej nigdy nie byłam zakochana" - podkreśliła Adrianna. Krótko po zakończeniu programu para pojawiła się w "Pytaniu na śniadanie" i okazało się, że Adrianna już zamieszkała u ukochanego. Uczestnik matrymonialnego show TVP wyznał, że był pod wrażeniem gotowości partnerki do tak dużych zmian. "Widać było po niej, że się starała, że się zaangażowała. Byłem w szoku, że ona chce się przeprowadzić" - podkreślił. Wybranka Michała pochodzi z Łodzi i na co dzień studiuje pedagogikę, więc dla rolnika zdecydowała się na sporą życiową rewolucję. Wygląda na to, że była to bardzo dobra decyzja, bo w życiu Adrianny i Michała bardzo dobrze się układa. Niedawno uczestniczka opublikowała w sieci zdjęcie, które sugeruje, że ślub zbliża się już wielkimi krokami. Para pokazała też jak mieszka.

REKLAMA

Zobacz wideo W jaki sposób swoje domy urządzili uczestnicy programu "Rolnik szuka żony"?

"Rolnik szuka żony". Adrianna i Michał pokazali, jak mieszkają. Spójrzcie na ten ogród!

Adrianna i Michał pojawili się ostatnio w "Pytaniu na śniadanie" i pokazali wnętrza domu, gdzie aktualnie mieszkają. 23-letni rolnik pochodzi ze wsi Kalinówka-Basie na Podlasiu, gdzie wraz z rodzicami prowadzi 130-hektarowe gospodarstwo. Michał zajmuje się głównie hodowlą krów, których ma około 150. Na gospodarstwie hodowane są też konie. Za to w pięknym ogrodzie, który jest oczkiem w głowie mamy rolnika, królują drewniane ule.

Scorupco na zdjęciu z córką z okazji Dnia Matki. Ubrały się niemal identycznie

Kiedy Adrianna zdecydowała się na przeprowadzkę, przyznała, że początki były dla niej bardzo trudne. "Minęło trochę czasu, zanim się zaaklimatyzowałam w nowym miejscu. Z miasta na wieś, do dużo spokojniejszego życia, gdzie nie ma tego pędu. Przeprowadziłam się z Łodzi" - podkreśliła w "Pytaniu na śniadanie". Wygląda na to, że miłość kwitnie, bo para pochwaliła się ostatnio profesjonalną sesją zdjęciową z końmi, które ma na gospodarstwie Michał. "Chcę spędzić z tobą resztę moich zachodów słońca" - napisała Adrianna.

Para zamieszkała w domu z czerwonej cegły z pokaźnych rozmiarów ogrodem wokół posiadłości. Jest dużo miejsca na rodzinne biesiadowanie i odpoczynek. To właśnie tu rodzina Michała w trakcie programu "Rolnik szuka żony" zorganizowała rodzinny obiad, aby poznać jego wybrankę. W ogrodzie nie brakuje miejsc do wypoczynku. Para może spędzać romantyczne wieczory na drewnianej huśtawce, a te w trakcie wiosny i lata na Podlasiu są zapewne wyjątkowo urokliwe. Nie brakuje też kwiatów, a to z pewnością zasługa mamy Michała, która dba o każdy detal domu. W ogrodzie znajdują się także ule.

'Rolnik szuka żony'. Jak mieszkają Ada i Michał? fot. screen TVP VOD

Wnętrze domu urządzone jest klasycznie. Na komodach widoczne są zdjęcia rodzinne i klimatyczne ozdoby. Na ścianie wisi obraz ostatniej wieczerzy. Widać, że rodzina Michała jest bardzo religijna. W salonie rolnika znajdują się ciemne meble. Widzimy tam brązowe sofy i wygodny drewniany stół. Miejsce idealne do spędzania wspólnych rodzinnych seansów filmowych. We wnętrzu widoczne są także duże doniczkowe rośliny, które ożywiają przestrzeń.

'Rolnik szuka żony'. Jak mieszkają Ada i Michał? fot. screen TVP VOD

No i na koniec najważniejsze pomieszczenie w domu, czyli kuchnia. Michał z pewnością regularnie doszkala umiejętności w gotowaniu, co pokazuje na swoim Instagramie. "Na razie jest niekształtna masa" - podpisał zdjęcie, na którym z pełnym oddaniem ugniata ciasto. Z pewnością Adrianna służy pomocą ukochanemu w chwilach kryzysu. W kuchni dominują jasne kolory i drewno. Adrianna i Michał będą mieć idealne warunki do wspólnego gotowania. Więcej zdjęć znajdziecie w galerii na górze strony .

'Rolnik szuka żony'. Jak mieszkają Ada i Michał? fot. screen TVP VOD

"Rolnik szuka żony". Co słychać u pozostałych uczestników show? Kamila Boś podbija Instagram

Pamiętacie Kamilę Boś z ósmej edycji programu "Rolnik szuka żony", czyli słynną "królową pieczarek"? Rolniczka robiła furorę w programie, mimo że nie znalazła miłości, zyskała popularność i rozpoznawalność. Jej Instagram śledzi ponad 169 tys. internautów. Kamila chętnie pokazuje w sieci swoje stylizacje i trzeba to przyznać, doskonale potrafi bawić się modą. Najnowsza sesja została zrobiona w ogrodzie i pewna siebie rolniczka wskoczyła w iście wiosenną stylizację. Widzimy ją w dopasowanym kostiumie w błękitnym kolorze. Do tego dobrała intensywnie różowe szpilki. Zobaczcie, jak wygląda w takiej wersji.