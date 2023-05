Sara Jezuit i Mikołaj Grzybowski byli uczestnikami znanego programu randkowego "Hotel Paradise". Nie spotkali się jednak w show. Oboje wzięli udział w innych edycjach. Ostatnio jednak wyszło na jaw, że się znają. Para została przyłapana na rzeszowskich Juwenaliach. Jeden z widzów zrobił im zdjęcie. Według nieoficjalnych źródeł dawni uczestnicy okazywali sobie czułość. Czy to oznacza, że niespodziewana znajomość przerodziła się w gorące uczucie?

Zobacz wideo "Hotel Paradise". Klaudia El Dursi o nietaktownym zachowaniu uczestnika

"Hotel Paradise". Co wiemy o Sarze Jezuit

Sara Jezuit była jedną z singielek podczas czwartej edycji "Hotelu Paradise". Uczestniczka charakteryzowała się pogodą ducha, więc szybko wzbudziła zaufanie i sympatię widzów. Udało jej się dojść do samego finału. Ponadto Sara zwyciężyła, spektakularnie rozbijając złotą kulę. W trakcie programu zbudowała związek z Przemysławem Farbotko. Randkowe show zakończyła jednak z Michałem.

Jak się okazało, po zakończeniu programu Sara wróciła do byłego chłopaka. Długo utrzymywała to w tajemnicy. Po czasie jednak przedstawiła go fanom. Ostatecznie jednak związek z dawną miłością nie przetrwał próby czasu. Kilka miesięcy później ponownie zaskoczyła widzów, pokazują zdjęcia z nowym partnerem. Był nim Erwin Burzyński. Para chwaliła się wspólnie spędzonym czasem za pomocą mediów społecznościowym. Od jakiegoś czasu u boku Sary Jezuit nie pojawiał się żaden mężczyzna.

"Hotel Paradise". Mikołaj Grzybowski

Mikołaj Grzybowski uczestniczył w szóstej edycji "Hotelu Paradise". Od początku zaznaczał, że w programie chce przeżyć przygodę życia. Internauci doszukiwali się miłości w jego relacjach z Hanią czy Angeliką. Ostatecznie uczestnik zwyciężył randkowe show u boku Moniki Schmidt. Choć fani bardzo na to liczyli, bohaterowie nie zostali parą, a jedynie się przyjaźnili. Od tego momentu Mikołaj nie wypowiadał się na temat swojego życia miłosnego. Ponadto patrząc na jego działalność w mediach społecznościowych, nic nie wskazywało na to, że łączy go coś z Sarą Jezuit. Zwycięzcy "Hotelu Paradise" póki co nie wypowiedzieli się na temat wycieku ich wspólnego zdjęcia. Wiadomo jednak, że oboje wystąpili w nowym programie "Hotel Paradise: All Stars", który dopiero się ukaże. Jak myślicie, Sara i Mikołaj rzeczywiście są parą?

'Hotel Paradise'. Sara Jezuit i Mikołaj Grzybowski są parą? Zostali przyłapani fot. wykop.pl