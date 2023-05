Patrycja Izydorczyk i Łukasz Urbaniak poznali się w piątej edycji "Love Island". Łukasz był zauroczony partnerką i chciał budować z nią relację po programie, ale na ich drodze do szczęścia stanął wypad uczestniczki do Casa Amor. Patrycja wróciła do willi z nowym mężczyzną, Mikołajem, i oświadczyła, że to z nim chce budować relację. W konsekwencji zraniony Łukasz podjął decyzję o odejściu z programu. Patrycja i Mikołaj doszli aż do finału, gdzie zajęli drugie miejsce. Po programie kontynuowali związek, ale jak się później okazało, nie przetrwał próby czasu i w lipcu 2022 roku ogłosili rozstanie. "Jak sami zdążyliście już zauważyć, ostatnio coraz mniej mnie z Mikołajem. Jakiś czas temu nasze drogi się rozeszły i nie kontynuujemy tej relacji" - poinformowała Patrycja. To, co fani "Love Island" właśnie zobaczyli na Instagramie Patrycji i Łukasza, całkowicie ich zaskoczyło. Takiego zwrotu akcji nikt się nie spodziewał.

"Love Island". Patrycja i Łukasz znowu razem. "Jak to mówią, stara miłość nie rdzewieje!"

Jeszcze w trakcie trwania "Love Island" między Łukaszem i Patrycją doszło do spięcia. Uczestnik miał ogromny żal do partnerki, że wróciła do willi z nowym mężczyzną, mimo że wcześniej to właśnie z nim próbowała stworzyć relację. "Nie chcę rozmawiać. Daj spokój… To jest tylko dla mnie kłamstwo… To, co mi w łóżku mówiłaś wszystko… To nie jest prawdziwe (…). Taki znak odebrałem, że to nie idzie w stronę przyjaźni, a w stronę miłości. Mogłaś mi to wcześniej powiedzieć" - wyznał Łukasz, a następnie zdecydował się opuścić program.

Po zakończeniu show kontakt między nimi całkowicie się urwał. "Nie mam z Lucasem żadnego kontaktu. Bardzo źle się czułam po jego odejściu z programu. Zależało mi, żeby mu to wszystko wyjaśnić, jak to wyglądało z mojej strony i ubolewałam nad tym, że nie porozmawialiśmy. Mój płacz nie był udawany, naprawdę był to dla mnie najcięższy moment w programie i trudno było mi się pozbierać" - napisała po programie Patrycja. Wygląda jednak na to, że ku zaskoczeniu wszystkich byłej parze udało się dojść do porozumienia. Właśnie opublikowali wspólne zdjęcia z wymownym podpisem. "Są ludzie, których nigdy nie zapomnisz - bez względu na to, ile czasu minie" - czytamy w opisie zdjęcia. Czy postanowili do siebie wrócić? Reakcja Oli z "Love Island" mówi sama za siebie. "W końcu! Ileż można było czekać! Udusić was to za mało!" - napisała uczestniczka. Co na to fani? Takiego zwrotu akcji z pewnością nikt się nie spodziewał.

Jak to mówią, stara miłość nie rdzewieje!

Szok dla wszystkich.

Wow, ale zaskoczenie! Pasujecie do siebie - czytamy w komentarzach.

