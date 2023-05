Adam Sak i Patrycja Kulda uczestniczyli w siódmej odsłonie show "Ślub od pierwszego wejrzenia". Początkowo wydawało się, że stworzą naprawdę szczęśliwy związek. Wszystko zmieniło się, gdy razem zamieszkali. Wyszło na jaw, że kompletnie się nie dogadują. Patrycji przeszkadzało nawet chrapanie byłego męża. Niedługo potem para zdecydowała się na rozwód. Małżonkowie stwierdzili, że nie są dla siebie odpowiedni.

"Ślub od pierwszego wejrzenia". Adam o relacji z Patrycją

Adam Sak jest aktywny w mediach społecznościowych. Na Instagramie obserwuje go prawie 40 tysięcy użytkowników. Niedawno pochwalił się nową dziewczyną. Na opublikowanym zdjęciu ściskał dłoń partnerki. Dodał także relację, na której wyznał, że "w życiu to, co najpiękniejsze przychodzi nagle, szybko i niespodziewanie (...)". Fani są jednak ciekawi, czy nadal utrzymuje kontakt z byłą żoną. Ostatnio były uczestnik dał możliwość obserwatorom na zadawanie pytań. Niektóre z nich dotyczyły Patrycji. Adam bez wahania odpowiedział.

Jeden z obserwatorów bohatera "Ślubu od pierwszego wejrzenia" zapytał o relacje z Patrycją. Adam, zamiast odpowiedzi, wkleił emotkę. Był na niej napis "No, thank you", co oznacza "Nie, dziękuję". Uczestnik programu jasno dał do zrozumienia, że z byłą żoną nie ma nawet kontaktu. Adam wyznał także, że obecnie mieszka w Warszawie. Jak się okazało, pracuje w zawodzie kamieniarza. Warto przypomnieć, że w stolicy mieszka Patrycja. W trakcie programu wielokrotnie próbowała go przekonać, aby się do niej przeprowadził. Adam zarzekał się, że nie znajdzie pracy w swojej profesji. Jak widać, po rozwodzie zmienił zdanie.

"Ślub od pierwszego wejrzenia". Adam szczerze o trudnej sytuacji z mamą

Jakiś czas temu Adam Sak opowiedział o swoich relacjach z mamą. Widzowie "Ślubu od pierwszego wejrzenia" mieli okazję poznać ich stosunki w programie. Nie byli zachwyceni, w jaki sposób uczestnik odnosił się do rodzicielki. W rozmowie z portalem cozatydzien.pl Adam przyznał, że wraz z mamą mają do siebie specyficzny stosunek. Kobieta przez wiele lat samodzielnie wychowywała dzieci. Z tego powodu często nie było jej w domu. Po czasie Adam zrozumiał, jak trudna była to sytuacja. W wywiadzie przyznał, że Patrycja pomogła mu w poprawieniu relacji z mamą. ZOBACZ TEŻ: 92-letnia babcia Barona na komunii jego chrześnicy. Pochwalił się zdjęciami. "Najmłodsza Baronowa i seniorka rodu"