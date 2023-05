Anita i Adrian poznali się w trzeciej edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia". Ich zaaranżowane małżeństwo było strzałem w dziesiątkę. Związek przetrwał po programie, a para cały czas kontynuuje relację i spełnia się w roli rodziców. Zakochani doczekali się dwójki dzieci: syna Jerzego oraz córki Bianki. Wszystko wskazuje na to, że małżeństwo ma wiele powodów do radości. Niedawno obchodzili piątą rocznicę ślubu. Później ogłosili kolejną dobrą nowinę. Zdecydowali się na przeprowadzkę. Do tej pory zajmowali mieszkanie. Teraz mogą cieszyć się domem z ogrodem. Wygląda na to, że sezon na grilla mają już rozpoczęty. Przy okazji Anita zdradziła pewien sekret. Jej mąż jest "mistrzem grilla".

Chociaż przeprowadzka do nowego lokum była szybką i nagłą decyzją, to Anicie i Adrianowi ze "Ślub od pierwszego wejrzenia" udało się z nią uwinąć jeszcze przed świętami. Co prawda, dom wymagał rearanżacji. Relacjami z remontu Anita chętnie dzieliła się w mediach społecznościowych. Ostatnio pokazała, w jaki sposób urządziła pokoje dla dzieci. Oba zachowane są w jasnych pastelowych barwach.

Tym razem Anita postanowiła pokazać kawałek ogrodu. Wygląda na to, że rodzina ma do swojej dyspozycji spory taras. Kobieta opublikowała zdjęcie męża stojącego przy grillu. Adrian czuwał nad samymi pysznościami. Przy okazji Anita zdradziła, że mąż ma wprawę w przygotowywaniu jedzenia. Okazało się, że "Ślub od pierwszego wejrzenia" nie był jego debiutem w telewizji. Pierwsze kroki przed kamerami Adrian stawiał w programie kulinarnym.

Czy wiecie, że mój mąż już kiedyś był przed "Ślubem" w telewizyjnym programie? Brał udział w "Mistrzu grilla" - napisała na Instagramie.

Jakiś czas temu Anita zrelacjonowała w sieci nieprzyjemną sytuację. Okazało się bowiem, że jej dzieci nie zostały przyjęte do państwowego przedszkola. Małżeństwo dość długo poszukiwało odpowiedniego ośrodka. Niestety, publiczne placówki już na samym wstępie odmówiły im przyjęcia. Rozgoryczona Anita zrelacjonowała całą sytuację na Instagramie. Nie przebierała w słowach. "Czuję pewien absurd tej sytuacji, ponieważ każde dziecko ma prawo do skorzystania z publicznej edukacji przedszkolnej. Co więcej, placówka powinna się znajdować nie więcej niż trzy kilometry od mieszkania. Według mnie to też bardzo ważne zapewnić dzieciom rozwój w grupie, kontakty rówieśnicze" - napisała.

"Ślub od pierwszego wejrzenia" zadebiutował w polskiej telewizji w 2016 roku. Fani z zaciekawieniem śledzili losy kolejnych bohaterów programu. Jednak ostatnio los formatu stanął pod znakiem zapytania. Najnowsza edycja wywołała sporo kontrowersji. Ponadto z programem pożegnały się dwie psycholożki: Magdalena Chorzewska oraz Karolina Tuchalska-Siermińska. Po perturbacjach stacja TVN w końcu zapowiedziała premierę nowego sezonu. Wszystko wskazuje na to, że najnowsze odcinki trafią do emisji, już na jesieni. Zobacz też: Anita ze "Ślubu" miażdży Blankę na nowym wideo. Zarzuciła jej kopiowanie. Ostro.