Choć finałowy odcinek "Love Island" już dawno za nami, to echa programu nie zdążyły jeszcze zamilknąć. Po wystąpieniu w telewizyjnym show uczestnicy zyskali niemałą popularność. Jagoda na Wyspie Miłości nie zagościła długo, ale zdążyła doznać odrobiny sławy. Kobieta aktywnie działa w mediach społecznościowych, gdzie stara się na bieżąco trzymać kontakt z fanami i udostępniać im nowe relacje. Ostatnio postanowiła wejść z nimi w interakcję. Posypały się pytania o zabiegi medycyny estetycznej. Jesteście ciekawi, jak wyglądała przed poprawkami? Sami zobaczcie.

"Love Island". Jagoda pokazała stare zdjęcie. Tak wyglądała przed operacjami plastycznymi. Jest różnica?

Jagoda weszła do "Love Island" pewnym krokiem w towarzystwie Beaty. W randkowym show udało jej się odnaleźć drugą połówkę. Niemal od razu w oko wpadł jej przystojny Wojtek. Para zaczęła budować relację. Gdy okazało się, że mężczyzna musi opuścić program, Jagoda podjęła radykalną decyzję. Zaimponowała pozostałym mieszkańcom willi i postanowiła odejść z Wyspy Miłości razem z ukochanym.

Gdy Jagoda pojawiła się w "Love Island" bez ogródek zaznaczyła, że było jej dane korzystać z dobrodziejstw zabiegów medycyny estetycznej. Wówczas wyszło na jaw, że Jagoda zdecydowała się na operację powiększenia biustu. Na tym jednak nie poprzestała. Uczestniczka regularnie powiększa również usta.

'Love Island'. Jagoda Instagram/@jagodagromala

Wygląda na to, że fanów bardzo intryguje jej wygląd. W trakcie popularnego Q&A Jagoda została zapytana, o to, jak się prezentowała przed wszystkim operacjami plastycznymi. Uczestniczka nie uchybiła od odpowiedzi i od razu dodała zdjęcie. Już na pierwszy rzut oka wpadają nam znacznie mniejsze usta. Trzeba przyznać, że Jagoda w takim wydaniu dobrze się prezentowała.

"Love Island". Jagoda i Wojtek szykują się na zmiany. W ich związku zapadła kolejna poważna decyzja

To jeszcze nie koniec rewelacji. W dalszej części pytań i odpowiedzi zaczęły się pojawiać pytania o relację z Wojtkiem. Para po programie kontynuuje związek. Wspólnymi chwilami chętnie dzielą się na Instagramie. Wszystko wskazuje na to, że ich związek robi się coraz bardziej poważny. Ostatnio podjęli kolejną przyszłościową decyzję. Wygląda na to, że już niedługo zakochani zdecydują się na wspólne zamieszkanie. Obecnie są w trakcie poszukiwania odpowiedniej lokalizacji. Zobacz też: "Love Island". Agata wspomina pocałunek z Adamem. Surowo go oceniła. "Byłam szczerze zażenowana".

